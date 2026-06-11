Donald Trump anuncia avance de negociación con Irán y asegura haber cancelado los bombardeos de este jueves contra el régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que anulaba los ataques previstos para ese mismo día contra Irán y evocó un posible acuerdo con "los más altos niveles" en Teherán.

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"Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

"Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas", prosiguió, enumerando entre otros a los países del Golfo, Turquía e Israel.

VEA TAMBIÉN Comando Central de EE. UU. confirma que neutralizó un tercer petrolero que intentaba eludir su bloqueo a los puertos iraníes o

La noticia se conoce luego de que Estados Unidos dejara fuera de servicio a otro petrolero comercial que intentaba eludir su bloqueo a los puertos iraníes, así lo informó el Comando Central de Estados Unidos.

El Centcom agregó que se trata de la tercera ofensiva durante la semana en curso y de la novena de este tipo desde que comenzó el bloqueo.

Las fuerzas de la Unión Americana "actuaron contra el M/T Jalveer, con bandera de Guinea-Bisáu, cuando intentaba transportar petróleo desde Irán a través del golfo de Omán", informó el Centcom.

"Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del barco después de que la tripulación incumpliera repetidamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses", acotó.

El reporte del Centcom también sostiene que el ataque ocurrió alrededor de las 03H20 GMT del jueves.

El Ejército de los Estados Unidos indicó además que, desde el inicio del bloqueo, el 13 de abril, ha "desviado 135 barcos que cumplieron las órdenes y permitió el paso de 42 embarcaciones que prestaban apoyo a la ayuda humanitaria".

El conflicto directo entre Estados Unidos y el régimen de Irán, iniciado con la 'Operación Furia Épica', lleva tres meses y medio.