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Terremoto en Venezuela

El gobernador de La Guaira explica por qué no hay una lista oficial de desaparecidos tras los terremotos: "Es difícil consolidar eso; esa cifra no la manejamos"

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán / Daños provocados por el terremoto en Venezuela - Fotos: X / EFE
Gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán / Daños provocados por el terremoto en Venezuela - Fotos: X / EFE
El funcionario sostuvo que, aunque se están elaborando listas de personas desaparecidas tras los desoladores temblores, hasta el momento no hay una cifra oficial.

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, explicó este jueves por qué no hay una lista oficial de desaparecidos tras los devastadores terremotos que han enlutado a Venezuela.

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Puntualmente, sostuvo que, aunque se están elaborando listas de personas desaparecidas tras los terremotos, hasta el momento no hay una cifra oficial.

"Aún no tenemos una cifra oficial de la tragedia de 1999 (la vaguada). Es difícil consolidar eso, porque hay datos que no te aporta la ciudadanía", mencionó Terán.

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Luego, acotó: "Estamos en centros hospitalarios, haciendo reportes; también se han abierto líneas de comunicación para poder reportar familiares desaparecidos. No la tenemos, no la tengo totalizada (la lista de desaparecidos)".

A un mes de los terremotos en Venezuela, el régimen de ese país sigue caminando por el sendero de la contradicción.

El ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de la dictadura, Jorge Rodríguez, y el ministro de Relaciones Interiores del régimen, Diosdado Cabello, dieron una cifra diferente de réplicas el pasado miércoles 21 de julio.

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Rodríguez detalló mediante un balance en su cuenta X (red social anteriormente llamada Twitter) que el saldo de réplicas era de 1.463.

Al tiempo, en su programa televisivo, Cabello sostuvo que el número de réplicas tras el desolador doblete sísmico era de 1.473.

A esto se le suma que desde hace varios días, en el balance que ofrece Rodríguez, se mantiene en 16.740 la cifra de heridos, es decir, ni sube ni baja. Por otra parte, en estos reportes no está especificado el número de desaparecidos.

Los reportes oficiales del régimen venezolano sobre el doble terremoto del 24 de junio han sido fuertemente cuestionados por organizaciones y centros de análisis.

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