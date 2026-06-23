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Martes, 23 de junio de 2026
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Régimen de Venezuela

"El régimen de Venezuela está completamente sumiso ante Estados Unidos": politólogo Walter Molina Galdi

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Tras la salida del poder de Nicolás Maduro, la relación actual entre Delcy Rodríguez y el Gobierno de Estados Unidos pasó de ser antagónica a una de "cooperación".

Delcy Rodríguez defendió recientemente el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

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Específicamente, la jefe encargada del régimen venezolano afirmó que el acercamiento ha sido "el camino correcto".

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Estas declaraciones, vale mencionar, fueron emitidas en un evento político del chavismo ante la presencia de Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de élite de los EE. UU. el pasado 3 de enero.

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Sobre este asunto, Walter Molina Galdi, politólogo venezolano, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Está completamente sumisa ante los Estados Unidos; toda esa retórica antiimperialista nunca fue verdad", indicó Molina Galdi.

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Posteriormente, adicionó: "Ahora empiezan a decir que la diplomacia es importante, que la autonomía, que la libertad, cosas que no decían antes del 2 de enero (horas antes de la captura de Maduro)".

Tras la salida del poder de Nicolás Maduro, la relación actual entre Delcy Rodríguez y el Gobierno de Estados Unidos pasó de ser antagónica a una de "cooperación".

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