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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Comando Sur

Impresionante operativo: EE. UU. detuvo y destruyó embarcación de reabastecimiento para narcolanchas en el Pacífico

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Foto: Comando Sur de EE. UU.
En el video compartido en redes sociales se ve el momento en que varios agentes en un bote, escoltados por un helicóptero, entran en el barco apuntando sus armas.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció que detuvo y hundió una embarcación de reabastecimiento para narcolanchas en aguas del Pacífico que operaba para una peligrosa organización criminal en Ecuador.

"El 2 de septiembre, por orden del Comandante del SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, y en coordinación y colaboración con el Gobierno de Ecuador, la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interdictó exitosamente una embarcación que operaba como una estación de reabastecimiento flotante en apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en aguas internacionales del Pacífico Oriental", señaló.

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Asimismo, detalló que "la inteligencia confirmó que la embarcación operaba en apoyo de la organización narco-terrorista violenta Los Choneros", declarada como terrorista por Estados Unidos, originaria del cantón Chone de la Provincia de Manabí.

El operativo incluyó a varios uniformados que partieron desde el USS San Antonio para registrar y despejar la embarcación sin usar disparos. Asimismo, los detenidos fueron entregados a las autoridades de Ecuador.

"Marines de EE.UU., lanzados desde el USS San Antonio (LPD 17), interdictaron, abordaron, registraron y despejaron la embarcación sin incidentes. Los individuos retirados de la embarcación están siendo transferidos de manera segura a las Autoridades Ecuatorianas".

"Una vez despejada, las fuerzas de EE.UU. hundieron la embarcación. Esta interdicción corta un nodo crítico en la cadena logística de los traficantes y avanza los objetivos de la Coalición Americana Contra Carteles (A3C) y la JTF-WHEM para desmantelar redes narco-terroristas", agregó.

Y aseguró que "el Departamento de Guerra y la A3C permanecen inquebrantables en su misión de derrotar a los narco-terroristas en el Hemisferio Occidental y defender nuestra patria".

En el video compartido en redes sociales se ve el momento en que varios agentes en un bote, escoltados por un helicóptero, entran en el barco apuntando sus armas y minutos después lo explotan.

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""Estamos tomando acciones decisivas para desmantelar y destruir redes logísticas sofisticadas utilizadas por narco-terroristas para traficar drogas y esparcir violencia a lo largo del Hemisferio Occidental. Esta operación demostró las capacidades de élite y la precisión de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental, que está en vigilancia en la región para aplicar fricción sistémica total sobre estas redes", dijo el comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan.

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