Colombia
Programa: Club de Prensa
El terrorismo vuelve a golpear a Cúcuta: el ELN es el principal sospechoso del más reciente ataque
El ELN estaría detrás de un nuevo y atroz ataque contra la policía en el departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela. Al menos 2 patrulleros resultaron heridos en el municipio de Los Patios después que una carga explosiva cerca a un cadáver, que habría sido utilizado como señuelo, explotara. Un ataque premeditado que vuelve a poner en la mira las acciones de este grupo narcoterrorista contra la fuerza pública. Cabe recordar que el pasado 23 de noviembre hubo un ataque con drones en Cúcuta que dejó tres heridos y numerosos daños.