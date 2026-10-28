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Estados Unidos

Trump cuestiona las elecciones en Brasil, pero evita respaldar a Flávio Bolsonaro como presidente

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
El mandatario norteamericano calificó los comicios de “muy extraños”, pero aseguró que no intervendrá en la crisis política desatada tras la derrota del senador.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó de nuevo las elecciones presidenciales de Brasil y describió el proceso “muy extraño”, pero evitó respaldar la autoproclamación de Flávio Bolsonaro, quien se declaró al principio como el “verdadero presidente electo” luego de perder frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Consultado este miércoles 28 de octubre acerca de la declaración del senador brasileño, Trump aseguró que no se involucraría en la controversia, pero confirmó que Washington autorizó su ingreso al país norteamericano.

“No voy a hacer comentarios sobre eso, pero sé que le dimos autorización para entrar al país. Así que ya veremos”, declaró el mandatario frente a periodistas. A continuación, reiteró sus cuestionamientos al proceso electoral brasileño: “No voy a involucrarme, pero fue una elección muy extraña. Eso es seguro”.

Las declaraciones demuestran la cautela de Trump ante la crisis política que siguió a los comicios del domingo 25 de octubre, en los que Lula logró la reelección para un cuarto mandato presidencial, al derrotar al candidato del Partido Liberal.

El mandatario de los Estados Unidos ya había cuestionado el proceso electoral el lunes 26 de octubre, cuando aseguró que la votación “pareció otra elección fraudulenta”, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa acusación.

Trump enfocó sus críticas en la decisión judicial que amplió por dos horas el horario de votación en determinados centros electorales, una medida que igualmente fue cuestionada por la campaña de Flávio Bolsonaro.

No obstante, el análisis de los registros electorales citado por Reuters señaló que menos de 35.000 votos fueron emitidos en ese período adicional, equivalentes a cerca de 0,03 % del total. La extensión del horario respondió a dificultades de transporte público que afectaron el desplazamiento de votantes.

Pese a sus señalamientos, Trump aseguró que mantiene una buena relación con Lula y aseguró que no tomó partido durante la contienda. “Yo gobierno Estados Unidos, no Brasil”, afirmó al ser consultado acerca de una posible intervención en el resultado electoral.

El senador también agradeció el respaldo de Trump y del presidente argentino, Javier Milei, y anunció que seguiría su actividad política desde el extranjero. Posteriormente, modificó el texto y sustituyó la expresión «verdadero presidente electo» por “líder de Brasil”.

La postura del senador contrasta con la del Partido Liberal, que reconoció de manera formal el resultado electoral, aunque solicitó aclaraciones sobre las irregularidades denunciadas por su candidato.

Lula obtuvo la victoria en la segunda vuelta por una diferencia mayor a cuatro millones de votos. El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, rechazó las declaraciones de Trump y calificó de infundadas sus dudas acerca del sistema electoral del país.

Con su negativa a respaldar explícitamente la autoproclamación de Flávio, Trump sostiene distancia de la disputa acerca de quién tiene que ejercer la Presidencia brasileña, pese a insistir en sus críticas al proceso que dio la victoria a Lula.

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