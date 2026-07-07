Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Islandia volvió a permitir la caza comercial de ballenas luego de dos años de suspensión. La reactivación de esta práctica, que sigue siendo objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones ambientalistas, comenzó con la salida de dos embarcaciones desde el puerto de Reikiavik.

Para la temporada de este año, las autoridades autorizaron la captura de hasta 150 rorcuales comunes, la segunda especie de ballena más grande del mundo, y 168 rorcuales aliblancos o minke. Aunque el Gobierno mantiene estas cuotas, especialistas han advertido que algunas poblaciones continúan siendo vulnerables y requieren mayor protección.

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La actividad había permanecido suspendida desde 2024. En ese momento, los retrasos en la entrega de los permisos y la caída de la demanda en Japón, principal destino de la carne de ballena islandesa, llevaron a la industria a considerar que la temporada no sería rentable.

Matías Arrigazzi, biólogo y especialista en biodiversidad de Greenpeace Andino, aseguró que la decisión representa un retroceso frente a los esfuerzos internacionales para proteger a estas especies.

El experto recordó que este año se cumplen 40 años de la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional, una medida que permitió detener la caza comercial en gran parte del mundo y favorecer la recuperación de varias poblaciones de ballenas.

Sin embargo, explicó que muchas especies aún enfrentan amenazas como la crisis climática, la contaminación por plásticos, las colisiones con embarcaciones, los enredos con redes de pesca y la exploración de hidrocarburos en el océano, factores que dificultan su recuperación.

"Retomar la caza va en contravía de los esfuerzos que durante décadas se han hecho para recuperar estas poblaciones, muchas de las cuales siguen siendo escasas y muy delicadas", señaló Arrigazzi.

Actualmente, Islandia es uno de los tres países del mundo, junto con Noruega y Japón, que mantienen la caza comercial de ballenas.