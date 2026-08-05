Vuelve la dupla más grande del tenis: las hermanas Williams jugarán juntas el dobles de Cincinnati cuatro años después de su último partido

Las canchas de tenis volverán a presenciar a una de las dos duplas más laureadas de todos los tiempos. Las hermanas Serena y Venus Williams regresarán al circuito de dobles de la WTA tras recibir una invitación especial para disputar el certamen WTA 1.000 de Cincinnati, que se celebrará del 13 al 23 de agosto.

El anuncio marca un hito histórico para el torneo norteamericano, ya que será la primera vez que las hermanas Williams jueguen juntas en el cuadro de dobles en Cincinnati.

Adicionalmente, la organización confirmó que Serena, de 44 años, recibió otra invitación para competir en la modalidad de individuales.

La última ocasión en que las laureadas tenistas hicieron equipo fue la primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2022, desde entonces, sus caminos competitivos tomaron rumbos distintos.

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Tras casi cuatro años alejada de la actividad profesional, Serena sorprendió al mundo del deporte en junio pasado al reaparecer en la gira sobre césped y competir en Wimbledon.

Por su parte, Venus (46 años) ha mantenido una participación intermitente en el circuito durante las últimas temporadas.

Como pareja en cancha, Serena y Venus transformaron el tenis femenino desde la década de los 2000, logrando un palmarés prácticamente imbatible. ​14 títulos de Grand Slam en dobles. ​3 medallas de oro olímpicas como pareja.

Crearon el codiciado 'Golden Grand Slam' (ganar los cuatro 'grandes' y el oro olímpico). 30 títulos de Grand Slam individuales combinados (23 de Serena y 7 de Venus), habiendo alcanzado ambas el número 1 del ranking mundial de la WTA.