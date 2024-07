"El venezolano no sale de su país porque quiere, sino porque no le alcanza": experta en población migrante

Quedan pocos días para que se lleven a cabo los comicios presidenciales en Venezuela, una jornada que marcará el futuro político del país caribeño.

Analistas políticos coinciden que un eventual “triunfo” de Maduro en esta elección supondría la salida masiva de venezolanos de su país.

Referente a este asunto, Paula Andera Jiménez, experta en población migrante, habló con el programa La Mañana de NTN24.

“Demoras y otros inconvenientes en registros electorales para voto venezolano en el exterior (...) Estamos muy expectantes”, expresó Jiménez.

“Venezuela atraviesa una crisis humanitaria sostenida, hay innumerables atropellos, no hay democracia, lo que hay es un sistema dictatorial. El venezolano no sale del país porque quiere, sino porque no le alcanza, esta gente (el oficialismo) tiene un cuarto de siglo, son 25 años de chavismo”, agregó.

El proceso electoral se desarrollará el próximo domingo 28 de julio.