Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Este es el número de medallas de oro que acumuló la delegación venezolana

La delegación de Venezuela cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe (Argentina) 2026.

En dicha competición, los criollos lograron 48 medallas de oro, resultado que les permitió superar el registro conseguido en los últimos tres ciclos.

Con esta actuación, los atletas venezolanos dejaron atrás la marca de 47 preseas doradas alcanzada en Santiago 2014.

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El desempeño de la delegación estuvo respaldado por los resultados obtenidos en diferentes disciplinas, especialmente en los deportes de combate.

En ese orden de ideas, el boxeo, judo, lucha, karate y esgrima aportaron una buena parte de las victorias venezolanas.

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A estos resultados se sumaron las medallas obtenidas en levantamiento de pesas, natación y atletismo.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzaron el 12 de septiembre de 2026 y finalizaron el 26 de septiembre.

La delegación de Brasil obtuvo la mayor cantidad de medallas de oro en los Juegos Suramericanos con un total de 122 preseas doradas (312 entre medallas de oro, plata y bronce).

Por su parte, Venezuela quedó en la quinta posición con 48 medallas de oro y 146 medallas (entre oro, plata y bronce).