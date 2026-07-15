El doloroso reclamo de una madre venezolana al diputado chavista Jorge Arreaza en La Guaira tras los terremotos: "Tus hijos están completos, los míos no"

Se siguen dando a conocer relatos desgarradores en Venezuela por cuenta de los terremotos que enlutaron al país. Entre las más recientes historias aparece el doloroso reclamo de una madre venezolana al diputado chavista Jorge Arreaza.

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En medio de su dolor y tras la falta de acción del régimen venezolano, la mujer confrontó al integrante de la dictadura.

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"Mi hija cumplió años el sábado y yo no sé si ella está allí (bajo los escombros). ¿Tus hijos están completos, verdad?, gracias a Dios. Los míos no", cuestionó la progenitora.

"Me falta mi hija, yo lo entiendo, pero entiéndeme a mí... Tu familia está completa, la mía no, Jorge", insistió la mujer.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

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Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Tras los devastadores terremotos, más de 25 países y diversos organismos internacionales brindaron asistencia humanitaria a Venezuela.

Al margen de la ayuda, analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.