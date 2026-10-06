"En las próximas horas": Henry Alviárez sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El abogado y activista político venezolano Henry Alviárez, quien actualmente se desempeña como coordinador de organización de Vente Venezuela, confirmó a NTN24 el pronto regreso de la líder democrática María Corina Machado al país.

"En las próximas horas se está alineando lo jurídico con lo diplomático para asegurar el regreso de la líder democrática María Corina Machado al país", declaró Alviárez.

Cuando se le consultó sobre el plazo específico, el coordinador político fue enfático: "puede ser en los próximos días, ¿pero por qué no en las próximas horas?".

El dirigente político explicó que han existido intentos previos que no se concretaron. "Se han hecho ciertos intentos, ¿no? Recientemente hubo uno que lamentablemente fue frustrado, pero creemos que en las próximas horas se están alineando tanto lo diplomático como lo jurídico para que María Corina esté en Venezuela", afirmó.

Respecto al mecanismo de entrada al país, el coordinador de Vente Venezuela fue claro: "la entrada tiene que ser como entra todo lo venezolano, por Maiquetía, por Valencia, donde sea, el pueblo venezolano la va a estar esperando".

Es de señalar que, el regreso de la líder de la democracia de Venezuela ya es inminente tras el regreso de Claudia Macero, coordinadora de comunicación del partido Vente Venezuela.

Tras la llegada de su colaboradora a territorio venezolano, Machado indicó: "Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa".

Su retorno coincide con la llegada de periodistas internacionales al país y ha intensificado especulaciones sobre el regreso de Machado, quien ha intentado volver a Venezuela en al menos siete ocasiones durante la última semana, según reportes.