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Martes, 07 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó seis nuevos ministros: “Hoy presento seis nuevos integrantes del gabinete que tendrá la misión de reconstruir nuestra Nación”

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Electo Abelardo De La Espriella - EFE
Presidente Electo Abelardo De La Espriella - EFE
Por medio de su cuenta de X, el presidente electo hizo este anuncio y aseguró que seguirá conformando un gabinete de mujeres y hombres con experiencia, mérito y vocación de servicio, preparado para hacer realidad la Patria Milagro.

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, por medio de un comunicado dio a conocer el nombre de seis profesionales que harán parte de su gabinete ministerial.

El mandatario entrante aseguró que estos nombramientos responden a la necesidad de contar con profesionales con amplia experiencia territorial y trayectoria para liderar lo que él mismo denomina como el "Gobierno de la Patria".

Dentro de los nombramientos está Elsa Noguera, quien fue designada como la nueva ministra de Transporte.

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Elsa Noguera cuenta con amplia experiencia en el sector público, tras haber sido alcaldesa de Barranquilla, gobernadora del Atlántico y ministra de Vivienda.

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Por otro lado, el presidente electo tomó la decisión de poner al frente del Ministerio de Comercio al abogado barranquillero Mauricio Gómez Amín, quien es reconocido por su labor como exsenador y por haber actuado con total firmeza como jefe de debate durante la campaña electoral de Abelardo De La Espriella.

Asimismo, en estos nombramientos, dos nombres que se llevaron la atención fueron los de Viviane Morales, quien fue designada como ministra de Educación, e Iván Cancino, como ministro de Justicia.

Morales, quien asumirá las riendas del Ministerio de Educación, tiene experiencia como exsenadora y fue fiscal general de la Nación.

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Del mismo modo, Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y quien fungió como gerente nacional de regiones durante la contienda electoral, será el nuevo ministro de Vivienda.

Finalmente, el Ministerio del Deporte estará a cargo de Juliana Gutiérrez, administradora de empresas con maestría en administración de riesgos. Gutiérrez destaca por su labor con comunidades vulnerables en Antioquia, lo que sugiere un enfoque del deporte como herramienta de transformación social, un enfoque que para Abelardo es fundamental en la visión de la construcción de una Colombia para todos.

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