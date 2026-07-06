Emmanuel Macron respalda a Kylian Mbappé ante los comentarios "racistas" que recibió por parte de una senadora paraguaya

Este lunes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, salió en respaldo del futbolista Kylian Mbappé ante los comentarios "racistas" que recibió por parte de una senadora de Paraguay tras eliminar a la 'albirroja' en los octavos de final del Mundial.

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Por medio de un comunicado la Presidencia de Francia explicó que "el presidente de la República apoya a Kylian Mbappé y al equipo francés de cara a los ataques racistas dirigidos contra el capitán de los Blues".

"El presidente paraguayo ha escrito al presidente francés en ese sentido, condenando las declaraciones que se hicieron, como lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay", añadió.

La senadora Celeste Amarilla atacó violentamente al futbolista francés después de la derrota de su país. Lo llamó "un bruto" que "nunca aprendió a escribir" y "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

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Ante el artillero del Real Madrid salió en su propia defensa y tildó a la senadora paraguaya de ser una "mujer despreciable" e "indigna" de su puesto.

A través de su cuenta en la red social de X, el atacante francés dijo: "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo".

Además, la cuestionó asegurando que el cargo que ella ejerce no "representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición".

Y sentenció que esos comentarios racistas hacen que la gente se olvide del buen papel que desempeño el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro en el Mundial.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron (…) Dando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, remarcó.