Administración Trump estaría frenando investigación por lavado de dinero de Alejandro Betancourt, artífice del acuerdo petrolero con Venezuela, según El País

Una investigación por lavado de activos en contra de Alejandro Betancourt, polémico empresario venezolano cercano al chavismo y quien ha vuelto a estar en la palestra pública por ser uno de los artífices del megaacuerdo petrolero de Estados Unidos con el régimen de Delcy Rodríguez, estaría frenada en España por cuenta de la presión de la administración de Donald Trump.

Así lo dio a conocer recientemente el diario El País en un informe que contiene testimonios de fuentes de la justicia española bajo anonimato.

Betancourt lleva más de un año investigado por la Audiencia Nacional española por blanqueo de capitales y evasión fiscal, pero en los últimos días el proceso se paralizó.

Según indicó el país, el juez Santiago Pedraz, a cargo del caso, está a la espera de información importante de la justicia de Estados Unidos con testimonios de personas condenadas en ese país que podrían involucrar a Betancourt en los delitos por los que es investigado.

La justicia española investiga el desvío de más de 4.000 millones de dólares desde la estatal petrolera venezolana PDVSA, un caso que en diciembre podría precluir si la justicia de Estados Unidos no responde a la solicitud desde Madrid.

Betancourt es conocido en España por ser el dueño de la marca de gafas Hawkers e incluso por comprar un castillo en Toledo.

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Desde España esperan los testimonios de varios exfuncionarios de PDVSA condenados en Estados Unidos; ellos son: Abraham Ortega Morales, Carmelo Urdaneta, Álvaro Ledo Nass, Luis Fernando Vuteff y Luis Carlos de León.

Semanas atrás, el diario The Washington Post reveló que, en Suiza, donde Betancourt tenía vigente un pedido de extradición, fue derogada esa solicitud de manera sorpresiva, por lo que se cree que también fue por intervención de Estados Unidos.