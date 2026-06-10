"Es un paso positivo y alentador": Departamento de Estado de EE. UU. celebra el regreso de exiliados políticos a Venezuela y destaca plan para la transición democrática

El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció este miércoles sobre el regreso de exiliados políticos a Venezuela en medio de la vigilancia de Washington sobre el régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez.

A través de una respuesta dirigida a NTN24 por un portavoz del Departamento de Estado, Washington celebró el regreso de los opositores exiliados y resaltó que hace parte de la transición hacia la democracia en Venezuela.

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“El regreso de los exiliados políticos venezolanos es un paso positivo y alentador en la dirección correcta”, señaló el Departamento de Estado. “La Administración Trump mantiene su compromiso de impulsar el plan de tres fases para la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y la transición democrática de Venezuela”, agregó.

Cabe recordar que en las últimas horas algunos exiliados políticos han anunciado su regreso a Venezuela, meses después de la captura de Nicolás Maduro y en medio de la presión de la administración Trump.

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Entre ellos, se encuentran Richard Blanco, dirigente del partido Bandera Roja y colaborador de María Corina Machado; Lester Toledo y Yon Goicoechea, del partido Voluntad Popular; Carlos Ocariz, dirigente del partido Primero Justicia; así como Wilmer Azuaje, Marcos Velazco y José Guerra.