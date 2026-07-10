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Rusia

Ucrania asegura haber causado 1.460 bajas rusas en un solo día de combate

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Soldados en Ucrania (EFE)
Soldados en Ucrania (EFE)
El Estado Mayor ucraniano ha estado actualizando su balance de pérdidas militares rusas desde el inicio de la invasión, pero de momento, las cifras no están verificadas de forma independiente.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este jueves que según ellos, Rusia ha sufrido 1.460 bajas entre muertos y heridos en 24 horas, es decir, es un solo día, lo anterior expuesto en medio de la continuidad de los enfrentamientos entre ambos países.

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Con la información anterior, Kiev confirma que las pérdidas acumuladas de las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero de 2022, ya son a 1.416.280 militares entre fallecidos y heridos.

Según el informe oficial difundido por el Estado Mayor ucraniano, no solo el personal militar, las fuerzas rusas también habrían perdido importantes cantidades de equipo durante la última jornada de combates. Entre estos figuran un tanque, seis vehículos blindados de combate, 52 sistemas de artillería, un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes y dos sistemas de defensa aérea.

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El conteo incluye de igual forma, la destrucción de 1.868 drones tácticos operacionales, 339 vehículos y camiones cisterna de combustible y ocho sistemas robóticos terrestres , además de otros equipos utilizados en operaciones militares.

En términos acumulados, Ucrania asegura que desde el comienzo de la guerra Rusia ha perdido 12.108 tanques, 24.912 vehículos blindados de combate, 45.680 sistemas de artillería, 1.923 lanzacohetes múltiples, 1.481 sistemas de defensa aérea, 437 aviones, 353 helicópteros y 400.631 drones tácticos , entre otros recursos, cifras que detallan las grandes pérdidas. por parte del ejército ruso durante todos estos años de guerra.

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Las autoridades ucranianas informan a diario este tipo de saldos como parte de sus informes oficiales sobre la evolución del conflicto. Por su parte, Rusia no informa ni ofrece informes de este tipo de manera constante tan detallados como los ucranianos sobre sus pérdidas en el campo de batalla.

Varios organismos internacionales y analistas independientes advierten que es muy complejo verificar de manera independiente las bajas militares y todo el material que termina destruido durante la guerra, esto debido a restricciones de acceso a las zonas de combate y a la naturaleza del conflicto.

Es por lo anterior que las cifras difundidas por cualquier parte e deben interpretarse con cautela hasta que estas puedan ser contrastadas por medio de investigaciones independientes o informes de inteligencia corroborados.

También, el número de bajas reportado por Ucrania corresponde a una estimación oficial basada en la información disponible hasta el momento. Las autoridades mencionan que en ocasiones anteriores que estos balances pueden ser actualizados luego de un tiempo, por lo que la cifra definitiva puede variar a medida que se obtengan nuevos datos que provengan del frente de combate.

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