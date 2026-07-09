Pese a la polémica designación, Francia resta importancia al equipo arbitral de su encuentro ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial

La elección de un equipo arbitral argentino para el partido entre Francia y Marruecos que corresponde a los cuartos de final del Mundial de 2026 está generando debate entre aficionados y analistas debido a la rivalidad que existe entre franceses y argentinos desde la final de Qatar 2022. Aunque tanto el seleccionador francés, Didier Deschamps, como su homólogo marroquí, Mohamed Ouahbi no le han dado importancia a la polémica.

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La FIFA escogió al argentino Facundo Tello para que desempeñe el rol como árbitro principal del encuentro y también estará acompañado por asistentes y oficiales argentinos. Esta decisión está alimentando comentarios en redes sociales justamente por el antecedente de la final de Qatar 2022 donde Argentina se consagró campeón al vencer a Francia en una definición por penales luego de empatar 3-3 en uno de los partidos más recordados de la historia de los Mundiales.

Durante la rueda de prensa previa al compromiso, Deschamps aseguró que la nacionalidad de los árbitros no representa una preocupación para su equipo. "Tenemos que aceptarlo. Confío en los árbitros. Nuestro rival es Marruecos, no el árbitro", afirmó el técnico francés, según declaraciones recogidas por ESPN.

El entrenador también defendió el trabajo arbitral durante el torneo e hizo una referencia al desempeño del francés François Letexier , cuya actuación en el encuentro entre Argentina y Egipto fue cuestionada por el conjunto africano. "Esperamos que nuestros árbitros sean tan buenos como lo fue el señor Letexier", comentó con algo de ironía.

Mientras tanto, el arquero suplente Robin Risser piensa que es normal que pueda haber una rivalidad deportiva entre Francia y Argentina después de la final disputada hace cuatro años, pero también aseguró que eso no será para nada determinante en el trabajo de los jueces. "Si estos árbitros están aquí es porque tienen el nivel necesario para dirigir esta competición", señaló.

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Por parte de Marruecos, Mohamed Ouahbi también evitó generar o hacer crecer cualquier controversia. El entrenador aseguró que lo importante es contar con árbitros experimentados en partidos de esta magnitud y recordó que, en el duelo anterior frente a Países Bajos, el encuentro fue dirigido por un árbitro neerlandés sin que ello generara inconvenientes.

"Queremos árbitros con experiencia para este tipo de partidos. Estamos muy tranquilos. Sabemos que intentamos hacer su mejor trabajo", expresó el seleccionador.

El duelo entre Francia y Marruecos reanima evidentemente los recuerdos del Mundial de Qatar 2022, cuando ambas selecciones se enfrentaron en las semifinales. En dicho partido, el conjunto dirigido por Deschamps venció por 2-0 y puso fin a la hazaña histórica que estaba consiguiendo a los Leones del Atlas, los cuales se convirtieron en la primera selección africana y del mundo árabe en alcanzar esa instancia.

Ahora, cuatro años después, Marruecos buscará volver a dar un golpe sobre la mesa frente al mismo rival . De todas formas, Ouahbi descartó que el partido tenga un componente de revancha. "Sea quien sea el rival, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: llegar a las semifinales. No hay sed de venganza; simplemente queremos continuar nuestro camino", afirmó.

La elección del cuerpo arbitral se encuentra en un contexto donde las actuaciones de los jueces están en constante escrutinio durante el Mundial de 2026. De todas formas, Francia y Marruecos coincidieron para enviar un mensaje de confianza dirigido al cuerpo arbitral, dejando claro que su protagonismo solo debe de estar presente sobre el terreno de juego, no fuera del mismo.