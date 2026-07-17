Truth Social venderá acceso más rápido de los mensajes de Trump que mueven el mercado: ¿quiénes tendrían este beneficio?

Truth Social, la red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que venderá a empresas de Wall Street un servicio que permitirá acceder con mayor rapidez a las publicaciones del mandatario, cuyas declaraciones suelen influir en el mercado financiero.

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Según Trump Media & Technology Group (TMTG), propietaria de la plataforma, el servicio, denominado Truth API, distribuirá las publicaciones de las diez cuentas más influyentes de la red social, incluida la de Trump, a una velocidad superior a la de las notificaciones convencionales de la plataforma.

Asimismo, la compañía anunció que el lanzamiento será el 1 de agosto y que ya cuenta con algunos suscriptores.

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"Los mercados ya reaccionan a las publicaciones de Truth Social. A medida que aumente su adopción, esperamos que Truth API se convierta en una fuente de ingresos significativa y constante para la empresa", afirmó el director ejecutivo interino de TMTG, Kevin McGurn.

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Donald Trump cuenta con 12,9 millones de seguidores en Truth Social y ha utilizado la plataforma para anunciar decisiones que han sacudido a los mercados globales, lo que ha convertido a la red social en una fuente de información de interés para bolsas, empresas, inversionistas e instituciones financieras.

El lunes, el mandatario anunció a través de Truth Social un peaje del 20 % para cruzar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Este mensaje no fue divulgado por ninguna de sus otras cuentas, teniendo en cuenta que en X tiene 112 millones de seguidores.

Finalmente, cabe recordar que Trump lanzó Truth Social en 2021, luego de que Twitter y Facebook suspendieran sus cuentas tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de ese año.