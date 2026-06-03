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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Grajales sobre la reacción de Petro ante los resultados de los comicios presidenciales: “es irónico que, si gana la presidencia, está todo bien y, si la pierde, está todo mal”.

El programa La Tarde de NTN24 habló con Cesar Grajales, analista político, sobre la preocupación que han expresado varios funcionarios de los Estados Unidos de cara a la segunda vuelta electoral a la presidencia en Colombia.

Para el también presidente de la Red Latina de Network Foundation, las reacciones de los funcionarios norteamericanos parten de un “fundamento claro y es que el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció los resultados de las elecciones del domingo y ha armado, pues, un circo alrededor de eso”.

Grajales resalta que la acción del mandatario colombiano “sin duda alguna manda una señal a las democracias serias como la de Estados Unidos” y adicionalmente “enciende una alarma” de cara a la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

“Hay que estar monitoreando la elección en Colombia porque es importante que el proceso democrático se proteja y sobre todo la decisión que tome el pueblo colombiano se respete”, agregó.

Ante la insistencia del fraude de Petro, Cesar Grajales señaló que “es irónico que, si gana la presidencia, esté todo bien y, si la pierde, esté todo mal; esa es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda”.

Por medio de esta actitud, Grajales considera que el mandatario colombiano “es generar cierta duda del votante”.

En cuanto al mensaje del presidente Trump, que demostró su apoyo a Abelardo de la Espriella, manifestó que tanto para el “beneficio de los Estados Unidos como el beneficio del pueblo de Colombia, lo más adecuado es tener un presidente como Abelardo de la Espriella y no un presidente Cepeda, que claramente lleva las banderas de Gustavo Petro”, quien no ha tenido la mejor relación con la nación norteamericana.

Por último, dejó claro que un eventual triunfo de La Espriella significaría “una relación firme, sólida, tanto en seguridad como de manera económica, respetando esos más de 200 años de sociedad” que han mantenido los dos países.

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