NTN24
Martes, 30 de junio de 2026
Martes, 30 de junio de 2026
Sismo

Reportan sismo de magnitud 6.0 este 30 de junio en la costa de México

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo en el Golfo de California - USGS
Sismo en el Golfo de California - USGS
El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó una profundidad de 10,0 km.

Un sismo de magnitud 6.0 se registró este 30 de junio en el Golfo de California, según reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR:

De acuerdo con el reporte preliminar, el evento sísmico se registró a “75 km al suroeste de El Progreso, México, con una profundidad de 10,0 km”.

Por su parte, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México indicó que el evento sísmico se registró a las 13:46 (hora centro de México).

Además, se reportaron percepciones en las costas de Baja California Sur y Sinaloa.

En su reporte preliminar, el Servicio Sismológico Nacional reportó una magnitud 6.1 y una "región epicentral" a 116 km al suroeste de Guasave.

Temas relacionados:

Sismo

Terremoto

México

California

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están las milicias antes listas para reprimir ahora que Venezuela las necesita para rescates?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La ausencia del Estado costó vidas": Alejandro Hernández sobre la tragedia, desidia y politización en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolano es rescatado tras cinco días bajo los escombros: "Fui la única persona con vida en ese edificio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela - EFE
Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Colapso de edificaciones en Venezuela tras terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Entrada del centro penitenciario Rodeo I - EFE
Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

Más de Actualidad

Ver más
Ataque en la península de Crimea - Foto de referencia AFP
Crimea

Ataque a barco pesquero cerca de las costas de Crimea dejó un muerto y cuatro heridos; se desconoce el autor de la agresión

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano. (EFE)
Cuba

"El agua les llegó al cuello": análisis de las medidas económicas que el régimen cubano tomó bajo la presión de Estados Unidos

Petróleo - Canva
Estados Unidos

Estados Unidos suspende temporalmente las sanciones al petróleo de Irán y el precio del crudo se desploma

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Ataque en la península de Crimea - Foto de referencia AFP
Crimea

Ataque a barco pesquero cerca de las costas de Crimea dejó un muerto y cuatro heridos; se desconoce el autor de la agresión

Selección de Japón - AFP
Mundial

El regalo que recibió la selección de Japón al llegar a México para disputar el Mundial

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Mundial 2026

¿En duda? Esto es lo que se sabe sobre la presencia de Messi en el próximo partido del Mundial ante la situación de su padre

James Rodríguez y Antonella Petro | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez le envía un mensaje a Antonella Petro y le hace una promesa tras la polémica que se armó en la despedida de la Selección

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano. (EFE)
Cuba

"El agua les llegó al cuello": análisis de las medidas económicas que el régimen cubano tomó bajo la presión de Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

Congresista que pedía suspender al presidente Gustavo Petro rectificó el auto y aclaró que medida debe ser votada en la Comisión de Acusaciones

Selección de Curazao en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Jugador de Curazao compartió fotografía de un icono de la selección Colombia tras histórico empate ante Ecuador

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre