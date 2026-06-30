Sismo
Reportan sismo de magnitud 6.0 este 30 de junio en la costa de México
El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó una profundidad de 10,0 km.
Un sismo de magnitud 6.0 se registró este 30 de junio en el Golfo de California, según reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
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De acuerdo con el reporte preliminar, el evento sísmico se registró a “75 km al suroeste de El Progreso, México, con una profundidad de 10,0 km”.
Por su parte, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México indicó que el evento sísmico se registró a las 13:46 (hora centro de México).
Además, se reportaron percepciones en las costas de Baja California Sur y Sinaloa.
En su reporte preliminar, el Servicio Sismológico Nacional reportó una magnitud 6.1 y una "región epicentral" a 116 km al suroeste de Guasave.