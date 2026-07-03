La FIFA se pronunció sobre polémico gol anulado con el VAR a Croacia ante Portugal en el Mundial

El máximo ente del fútbol mundial se pronunció en las últimas horas sobre la polémica generada luego del tanto anulado a Croacia en los últimos minutos en el juego ante Portugal por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

La FIFA avaló la decisión del árbitro de anular un gol de última hora de Josko Gvardiol que hubiese dado a Croacia un empate en el partido de dieciseisavos de final del Mundial que perdió este jueves 2-1 ante Portugal.

La anotación de Gvardiol fue anulada por el juez noruego Espen Eskås por intervención del VAR, con el uso de un chip en el balón que detectó un pequeño toque de Igor Matanovic que dejó en offside a Mario Pasalic e invalidó la jugada.

VEA TAMBIÉN Adelantan seis horas partido del Mundial: el juego estaba antes pactado para la noche o

La bola rematada a la red por el zaguero del Manchester City había pasado por Pasalic.

"La data de Connected Ball Technology", el sistema de chip en la pelota, "probó que hubo contacto" de Matanovic "en la construcción del gol" y "el árbitro correctamente determinó offside y anuló el gol", dijo la FIFA en una nota.

Los sensores "son capaces de determinar cualquier contacto por ligero que sea, mostrado a los espectadores en la transmisión de TV como un 'cardiograma'", agregó.

Según las imágenes en la difusión oficial del duelo, el gráfico mostró una variación cuando la esférica pasó por Matanovic.

La decisión fue duramente criticada por la eliminada Croacia.

VEA TAMBIÉN Técnico de Corea del Sur renunció tras quedar eliminado del Mundial y huyó del país debido a fuertes amenazas o

"El fútbol debe ser justo y estas decisiones deberían serlo, pero se nos ha ido de las manos lo del VAR", dijo el seleccionador ajedrezado, Zlatko Dalic, en rueda de prensa, aunque felicitó a Portugal y evitó "entrar" a más profundidad a la discusión sobre el videoarbitraje.

"Se ha podido ver hasta qué punto se han matado literalmente las emociones", comentó, sin embargo, Dalic.

"No digo que, a veces, el VAR no pueda ser de ayuda, pero mata las emociones, mata todo lo que hay dentro de ti, mata lo que estás viviendo", lamentó.

Croacia se puso en ventaja con gol de Ivan Perisic (53') y Portugal remontó con tantos de Cristiano Ronaldo de penalti (68') y Gonçalo Ramos (90+4').

La anulación del tanto de Gvardiol (90+15') marcó el cierre del cotejo y la clasificación de Portugal para octavos, donde se medirá a España el lunes en Arlington, en las afueras de Dallas.