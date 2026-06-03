"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

Este miércoles, NTN24 habló con la congresista republicana de los Estados Unidos María Elvira Salazar sobre los comicios presidenciales de Colombia.

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Al ser consultada por el canal de las Américas sobre los sectores políticos que pretenden cometer irregularidades en las elecciones del país suramericano, Salazar sostuvo: ¡Que ni se atrevan!.

"Es un mensaje muy claro a la presidencia del señor Petro (Gustavo), él es el encargado de que esas elecciones sean libres, transparentes y con observadores internacionales, que no se meta con la democracia y con la Constitución colombiana", precisó la legisladora cubanoamericana.

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Posteriormente, expresó: "Que deje que los colombianos decidan, puede ser Abelardo, puede ser el que sea, Cepeda, no importa, la cosa es que sea transparente y que no haya un grupo de funcionarios o de políticos que están encargados de ver cómo compran votos, llenan las urnas y entonces violentan lo que los colombianos quieren".

Antes de finalizar la entrevista, Salazar puntualizó las sanciones que podría imponer el Gobierno de los Estados Unidos a quienes buscan sabotear el proceso.

"Ya lo dijo el secretario Rubio, la lista negra de los Estados Unidos, OFAC, quitarle la visa a ellos, a sus familiares, sabemos que esta administración (Trump) no está jugando... ¡Que ni se atrevan!", concluyó.

La segunda vuelta presidencial en Colombia se celebrará el domingo 21 de junio de 2026.

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En esta jornada definitiva se enfrentarán el candidato opositor de derecha Abelardo de la Espriella y el candidato oficialista de izquierda Iván Cepeda, tras ser los más votados en la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

Una vez definida la segunda vuelta, el sucesor de Gustavo Petro tomará posesión de la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, fecha en la que iniciará el nuevo período gubernamental (2026-2030).