NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Michelle Bachelet

Chile oficializa la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU y anuncia el apoyo de México y Brasil

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Gabriel Boric anuncia a Michelle Bachelet como candidata para dirigir la ONU - Foto por presidencia de Chile
"Agradezco el respaldo a esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa", dijo Bachelet junto al presidente chileno, Gabriel Boric.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, oficializó la candidatura de la expresidente Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, la cual está apoyada por México y Brasil.

"La candidatura de la presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México", informó Boric durante una conferencia de prensa este lunes en el Palacio de La Moneda, en Santiago.

La exmandataria de 73 años, quien estuvo al frente de la Presidencia de Chile durante 2006-2010 y 2014-2018, es una de las candidatas a suceder al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo período el 31 de diciembre de 2026.

Entre 2010 y 2013 Bachelet fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres y, posteriormente, ocupó el cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

"Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa", dijo Bachelet junto a Boric este lunes.

De acuerdo con los registros, en 80 años ninguna mujer ha ocupado el cargo de secretaria general de la ONU y apenas se registra un representante de Latinoamérica: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien estuvo al frente del organismo entre 1982 y 1991.

Una práctica al interior de la ONU, la cual no se encuentra reglamentada y que no siempre se cumple, indica que el máximo cargo se va turnando entre las regiones. En este caso, ya le tocaría el turno de América Latina y se viene buscando que sea una mujer.

Bachelet hace parte de la baraja de posibles candidatos, entre lo que también se encuentran la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaría de Medio Ambiente de México; Mia Mottley, primera ministra de Barbados, y el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

