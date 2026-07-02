País latinoamericano se suma a El Salvador y autoriza construcción de megacárcel para pandilleros

Este jueves, la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial de Guatemala, aprobó la continuidad de la construcción de una megacárcel para presos de alta peligrosidad, tras anular un fallo por el cual se habían paralizado las obras.

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La prisión llamada "El Triunfo", que se levantará en una finca incautada al narco en Izabal, a 290 km al noreste de la capital, es una de las principales medidas del gobierno guatemalteco contra las pandillas, sumándose a naciones como El Salvador, que se ha caracterizado por este tipo de construcciones en contra de la delincuencia y el crimen organizado.

El pasado 27 de marzo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, había puesto la primera piedra del penal, pero ese mismo día un tribunal de apelaciones le ordenó detener las obras, que ahora, tras la aprobación de la Corte de Constitucionalidad, se podrán reanudar.

Por medio de la resolución dada a conocer por la máxima instancia judicial, se indica que aceptaron un recurso interpuesto por el ministro de Defensa, Henry Sáenz.

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Tras el fallo, Sáenz manifestó que ya “podemos construir” la megacárcel, cuyas obras se reanudarán en las próximas semanas.

El penal que albergará 2000 presos, tiene un costo estimado de 130 millones de dólares y cuya finalización estaba prevista dentro de un año, es una de las iniciativas del gobierno para enfrentar a las pandillas, que en enero pasado lanzaron ataques contra la fuerza pública y adicional protagonizaron motines en varios centros penitenciarios.

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Ante los cuestionamientos que ha recibido el gobierno guatemalteco por esta construcción, el presidente Bernardo Arévalo niega que la prisión sea una réplica de la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, símbolo de la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.