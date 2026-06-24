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Mario Yepes

"Encuentro de leyendas": Yepes se une Kaká y a Cannavaro, DT de la Uzbekistán que cayó ante Colombia en el Mundial, para anunciar un nuevo proyecto

junio 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Mario Alberto Yepes/ Kaká/ Fabio Cannavaro - Fotos EFE
Mario Alberto Yepes/ Kaká/ Fabio Cannavaro - Fotos EFE
El excapitán de la selección Colombia compartió un video del momento exacto en el que saludó a los ganadores del Balón de Oro en 2007 y 2006.

El exfutbolista colombiano Mario Alberto Yepes se unió al ícono brasileño Ricardo 'Kaká' y al también exjugador y ahora entrenador Fabio Cannavaro —quien dirige a la Uzbekistán que cayó 3 a 1 ante Colombia en el Mundial— para anunciar un nuevo proyecto desde uno de los lugares más emblemáticos para el fútbol global.

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Se trata del Estadio Maracaná, que para muchos es un "templo" del deporte rey, donde los tres referentes estuvieron presentes en un junte que fue definido por el mismo Yepes como un "encuentro de leyendas".

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En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Yepes compartió imágenes del encuentro y un video del momento exacto en el que saluda a los exfutbolistas del Real Madrid, ambos ganadores del Balón de Oro (Cannavaro en 2006 y Kaká en 2007).

"Estuvimos con Cannavaro, y Kaká juntos en el Maracaná. Prepárense… lo que viene tiene esencia de leyenda", escribió el excapitán de la selección Colombia en el mensaje que acompañó el clip.

Los jugadores, según se puede apreciar en la publicación de Yepes, se unieron en esta ocasión no para la actividad que los solía convocar: el fútbol, sino para una colaboración con la empresa de origen brasileño —igual que Kaká— O Boticário en el lanzamiento de una nueva fragancia.

"Es un orgullo conectar mi historia con la de grandes amigos de la cancha como Kaká y Cannavaro", señaló en medio del lanzamiento Yepes, referente del fútbol no solo en Colombia, sino también en Europa tras su paso por equipos como el PSG, el AC Milan y el Atalanta.

En el clip se puede apreciar a los tres íconos del deporte vistiendo unos elegantes trajes negros y conversando en el campo de juego del mítico estadio, en el que fueron ubicados algunos trofeos detrás de ellos.

Fuera de lo futbolístico, cabe resaltar, el trío de deportistas se ha destacado por tener una apariencia física que suele atraer no solo a miles de aficionadas, sino también a empresas interesadas en utilizar su imagen.

A sus 50 años, Yepes, por su parte, continúa siendo una insignia de la selección Colombia, que hoy juega su tercer Mundial desde que él hizo parte del equipo de jugadores que llevaron nuevamente al país a una Copa del Mundo en 2014 tras 16 largos años de ausencia.

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El nombre del futbolista resonó nuevamente por esa época luego de que le anotara en cuartos de final a la anfitriona del Mundial, Brasil, un gol que le fue anulado por fuera de lugar, pero que miles de aficionados reclamaron como legítimo y que le habría significado a Colombia seguir con vida en esa, la instancia más lejana que ha alcanzado hasta hora en la máxima cita.

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