Jhon Arias pidió un "cambio" en la Selección Colombia tras la eliminación en octavos de final del Mundial: "Ya está bueno de quedarnos siempre a la puerta"

La Selección Colombia cayó este martes ante su similar de Suiza en el encuentro por octavos de final de la Copa del Mundo. El equipo de Néstor Lorenzo no pudo definir en los 120 minutos y tampoco superar la tanda de penales que terminó ganando la selección europea por 4 a 3.

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Tras la dura eliminación, el centrocampista Jhon Arias se refirió a la situación y pidió cambios de cara a lo que viene.

“Algo nos faltó para irnos precipitadamente de la Copa”, dijo en zona mixta tras el encuentro para D Sports.

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“Dios permita que hoy sea un cambio en la selección porque ya está bueno de quedarnos siempre a la puerta, de no llegar hasta el último día”, agregó.

A su vez, resaltó que la Selección Colombia hizo “un buen Mundial, pero no nos alcanza”. “Algo tenemos que ajustar y corregir”, insistió.

Sobre la ventaja que tuvo la selección de Suiza con respecto al calendario y los viajes, Arias aseguró que no todas las selecciones participantes tuvieron las mismas condiciones y cuestionó la organización de la FIFA.

“No todos competimos en las mismas condiciones ni en igualdad, es algo que no es de ahorita. No se va a acabar aquí con la tendencia de que va a empeorar”, subrayó.

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“Sí, claro, afecta desde la parte física, pero no es una excusa”, añadió.

Colombia no logró superar su mejor participación en la historia cuando llegó hasta cuartos de final del Mundial Brasil 2014 y cayó ante la selección local.

El próximo reto de la Tricolor será la Copa América de 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030, cuyo formato se desconoce.