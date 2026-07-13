NTN24
Lunes, 13 de julio de 2026
Lunes, 13 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Nuevo balance de muertos en Venezuela tras los terremotos; la cifra supera los 4.500 fallecidos

julio 13, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Integrantes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela trasladan el cuerpo de una víctima fatal tras los terremotos registrados en La Guaira - Foto: EFE
Integrantes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela trasladan el cuerpo de una víctima fatal tras los terremotos registrados en La Guaira - Foto: EFE
Las autoridades del régimen evitan hablar de desaparecidos, pero de acuerdo con la ONU la cifra de personas no localizadas podría llegar a 50.000.

El balance por el doble terremoto que sacudió Venezuela hace casi tres semanas sobrepasó los 4.500 muertos y mantuvo el mismo número de heridos en cerca de 17.000, según el más reciente reporte del gobierno difundido el lunes.

Te puede interesar:

El letal doble sismo consecutivo de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio golpeó el norte del país, en especial el estado de La Guaira, vecino de la capital.

Al menos 4.561 personas han muerto y 16.740 resultaron heridas, detalla el parte oficial difundido en Telegram por el hermano de la encargada del régimen Jorge Rodríguez, quien ha dicho que la mayoría de estos lesionados fueron dados de alta.

o

Las autoridades del régimen evitan hablar de desaparecidos, pero de acuerdo con la ONU la cifra de personas no localizadas podría llegar a 50.000, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina.

El desastre afectó más de 800 edificios en esta zona costera, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

En Caracas, el doble sismo sacudió con mayor fuerza el municipio de Chacao, donde hubo 68 muertos, tres edificios colapsados totalmente y otros 46 que fueron declarados inhabitables, informó este mismo lunes el alcalde Gustavo Duque.

o

Decenas de personas todavía buscan los restos de sus familiares entre las ruinas, al tiempo que retroexcavadoras adelantan labores de remoción de escombros.

Más de 20.200 personas tuvieron que irse a campamentos provisionales instalados en parques, estadios o plazas en La Guaira y en Caracas, indica el parte oficial.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Muertos

Tragedia

Régimen de Venezuela

Sucesos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuánto costará reconstruir a Venezuela tras los devastadores terremotos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Rescatistas de Estados Unidos denuncian que el régimen de Venezuela retrasó su ingreso con burocracia para ayudar en la tragedia de los terremotos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
Estudiante - Foto Canva de referencia
Becas de estudio

Embajada de país sudamericano en Europa anuncia convocatoria para programa de becas del ciclo académico 2026–2027: esto se sabe

Fotos: Iván Cepeda/ Farc
Elecciones en Colombia

Denuncian en Colombia que constreñimiento ejercido por grupos armados habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Migración en Estados Unidos / FOTO: Captura de pantalla
Inmigración en Estados Unidos

“Mucha gente no está llegando por miedo”: experto sobre las fuertes medidas migratorias de Estados Unidos, sede del Mundial

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Debut selección Colombia - Foto AFP
Mundial 2026

Estadio completamente amarillo: así fue el emotivo himno de Colombia en su primer partido del Mundial 2026

Erling Haaland, delantero de Noruega / FOTO: EFE
Noruega

Haaland enfrenta al país donde nació en el partido más importante de la historia de Noruega

Estudiante - Foto Canva de referencia
Becas de estudio

Embajada de país sudamericano en Europa anuncia convocatoria para programa de becas del ciclo académico 2026–2027: esto se sabe

Trabajadora - Foto Canva de referencia
Trabajadores

Consejo Colombiano de Seguridad revela que existen más de 10 mil enfermedades de origen laboral en el país: advierten señales silenciosas

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Terremoto de magnitud 7,5 es el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS

Fotos: Iván Cepeda/ Farc
Elecciones en Colombia

Denuncian en Colombia que constreñimiento ejercido por grupos armados habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé (EFE)
Mundial 2026

Mundial 2026: horario de los partidos de este lunes con Argentina y Francia como protagonistas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre