En pleno vuelo, piloto hizo creer a argentinos que su selección había ganado el Mundial: así reaccionaron cuando conocieron la verdad

El pasado domingo, la Selección de España se llevó la corona en el Mundial 2026 y consiguió su segundo título tras vencer a Argentina en un agónico partido que se fue a tiempo extra.

El emocionante juego se definió en tiempo extra, en el que La Roja logró ponerse encima en el marcador con un agónico y decisivo gol de Ferrán Torres, delantero del FC Barcelona.

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Tras esto, las redes sociales se llenaron de celebraciones y momentos curiosos como el que ocurrió a cientos de metros de altura mientras los españoles celebraban en el terreno de juego del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En pleno vuelo comercial, con el avión repleto de personas, un piloto español dedicó unos momentos para comunicarle a los pasajeros sobre el resultado del final de la Copa del Mundo, sin embargo, su forma de relatarlo provocó una polémica reacción.

“Los equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”, dijo el piloto mientras los pasajeros estallaban de júbilo.

Entre aplausos, abrazos y cantos de la popular canción “Muchachos”, los argentinos encendieron la fiesta en pleno vuelo sin conocer el verdadero resultado del partido.

Pero la celebración duró poco y segundos después el avión pasó de los gritos al silencio cuando el piloto dijo: "que ha ganado España", frase que cayó mal entre quienes vivían el júbilo del falso título mundial.

El video llegó hasta medios argentinos que cuestionaron la broma del piloto.

“Hijo de su madre, hijo de p***a, esas cosas no se hacen", dijo uno de los presentadores del programa 'Agarrá la pala'.

Así salió España a la cancha:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

Así formó la Selección de Argentina:

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.