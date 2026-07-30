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Jueves, 30 de julio de 2026
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Extradición

Caen en Bogotá dos extraditables por tráfico internacional de cocaína: la operación la realizaron la Policía Nacional y el FBI

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturan en Bogotá a dos extraditables - Canva y redes sociales
Capturan en Bogotá a dos extraditables - Canva y redes sociales
Según las autoridades, los hombres eran los principales engranajes para la coordinación y logística de la red de narcotráfico.

Planear reuniones estratégicas, buscar rutas clandestinas y coordinar la manera de ocultar cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos y Europa eran las tareas que, según la justicia internacional, ejecutaban Giovanny Romero Muñoz y José Gilberto Sánchez Nieto, capturados este 29 de julio en Bogotá.

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Alias ‘La Pluma’ y alias ‘Alberto’, como eran conocidos en el ámbito criminal, enfrentan un proceso de extradición tras ser requeridos por una corte de EE. UU. por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Según los reportes oficiales, los dos hombres eran los principales engranajes para coordinar la red transnacional de narcotráfico.

Su captura se produjo en el marco de la denominada “operación San Andrés”, una estrategia de investigación desarrollada por la Dijín en coordinación con el FBI.

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Tras el operativo, Romero Muñoz y Sánchez Nieto fueron puestos a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los trámites para su entrega a las autoridades estadounidenses.

Asimismo, según las autoridades, este resultado representa un golpe a los componentes logísticos de esta estructura criminal y afecta de manera directa su capacidad para traficar estupefacientes hacia mercados internacionales.

Finalmente, se espera que en los próximos días todos los trámites correspondientes queden realizados y se haga efectiva la extradición.

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