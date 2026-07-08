Canciller del régimen de Venezuela hizo polémica propuesta tras terremotos: pidió la liberación de activos congelados

El régimen de Venezuela, a través de su canciller Yván Gil, hizo un llamado a la comunidad internacional tras dos semanas de los potentes terremotos que devastaron al país y cobraron la vida de miles de personas.

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Durante una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) este miércoles, Gil pidió la liberación de activos congelados del país en el extranjero para ayudar a recaudar fondos para la recuperación del país.

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"Queremos hacer una llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizar en la recuperación", dijo.

Y esgrimió: "Tenemos en distintas partes del mundo cuentas que pertenecen al Estado venezolano que han sido congeladas producto de sanciones ilegales".

Actualmente, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, Tom Fletcher, se encuentra en territorio venezolano en donde se ha reunido con jefes del régimen chavista.

Ante la magnitud de la tragedia en Venezuela, la ONU hizo un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares y destinarlos para operaciones de ayuda tras los mortales sismos.

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", aseveró Fletcher.

El 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastaron al país, dejado una cifra de 3.685, miles desaparecidos y cientos de edificios colapsados.

Cabe mencionar que el país latinoamericano, que vive bajo el yugo del régimen chavista, se ha visto sometido a sanciones económicas que han buscado asfixiar la dictadura que hasta enero de 2026 era dirigida por Nicolás Maduro, quien fue capturado por EE.UU. en una operación especial.