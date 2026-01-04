'Chapo' Guzmán, 'Fito' Macías, 'Diddy' Combs, entre otros: la lista de narcos, celebridades y políticos que han pisado la cárcel de NY en la que está Maduro

Nicolás Maduro, señalado como líder del régimen venezolano y cabecilla del Cartel de los Soles, fue arrestado y trasladado a un centro de detención en Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores.

Puntualmente, Maduro y su mujer fueron llevados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde serán juzgados por narcotráfico y posesión de armas.

A continuación, la lista de reconocidos narcotraficantes, celebridades y políticos que han pisado la cárcel de NY en la que está Maduro:

-Narcos:

Ismael "El Mayo" Zambada: Cofundador del Cártel de Sinaloa.

Joaquín "El Chapo" Guzmán: Antiguo líder del Cártel de Sinaloa (estuvo recluido allí antes de su sentencia definitiva).

Rafael Caro Quintero: El "Narco de Narcos", fundador del Cártel de Guadalajara.

Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta": líder de los Caballeros Templarios.

Adolfo Macías, alias "Fito": líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros.

Vicente Carrillo Fuentes: Alias "El Viceroy", exlíder del Cártel de Juárez.

-Políticos y funcionarios

Juan Orlando Hernández: Expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico (indultado por Donald Trump a finales de 2025).

Genaro García Luna: Exsecretario de Seguridad Pública de México.

-Celebridades y figuras mediáticas:

Sean "Diddy" Combs: rapero y magnate que ha enfrentando cargos por tráfico sexual y crimen organizado.

Ghislaine Maxwell: Condenada por su papel en la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

Sam Bankman-Fried: Fundador de la plataforma de criptomonedas FTX.

Luigi Mangione: Recientemente vinculado a casos de alto perfil en EE. UU.

El Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn es una cárcel federal administrativa de Estados Unidos, situado en el vecindario de Sunset Park, dentro de una zona industrial costera del distrito de Brooklyn, que, a comienzos de enero de 2026, mantiene bajo custodia a cerca de 1.336 personas.

Dicho complejo es comúnmente apodado el “infierno en la tierra” debido a las deficiencias en sus condiciones de habitabilidad.

Su propósito principal es retener de manera preventiva a personas que aguardan juicio en los distritos federales de Manhattan o Brooklyn, aunque también recibe a internos con condenas de corta duración.

En cuanto a su infraestructura, este centro está conformado principalmente por dos edificaciones: el Edificio Oeste, que cuenta con módulos de alojamiento formados por celdas cerradas destinadas a dos internos, y el Edificio Este, que está asignado al denominado “grupo de trabajo”, cuyos miembros habitan en áreas tipo dormitorio y se encargan de tareas de mantenimiento.