Esta es la estrategia a la que apuntaría la nueva abogada de Maduro en su caso judicial: "tiene mucha experiencia en crímenes económicos"

El equipo legal del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros en Estados Unidos incorporó a una nueva abogada.

Se trata de Anna Estevao (del bufete Harris Trzaskoma), quien formó parte de la defensa del rapero Sean 'Diddy' Combs.

Estevao se unió al reconocido abogado Barry Pollack para enfrentar los cargos federales de narcotráfico y narcoterrorismo del tirano venezolano en la corte de Manhattan.

Sobre este asunto, Zair Mundaray, abogado y exfiscal del ministerio público venezolano, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Esta incorporación manda algunas señales desde el punto de vista procesal y creo que existe la posibilidad de que la defensa de Nicolás Maduro se esté preparando eventualmente para hacer contrainterrogatorios, para llevar a cabo un proceso largo", dijo Mundaray.

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"Ante la posibilidad de que no haya ningún acuerdo con la fiscalía para alguna declaratoria de responsabilidad a cambio de una colaboración o de alguna fórmula de rebaja de pena (...) a fin de tratar de crear alguna duda razonable. Estevao tiene mucha experiencia en crímenes económicos de alto impacto y se le conoce por su técnica de contrainterrogatorio, tratará de minar la credibilidad de los posibles colaboradores", añadió el entrevistado.

Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

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Específicamente, enfrenta graves acusaciones a nivel federal que incluyen narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y crímenes de lesa humanidad.

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales del ejército de EE. UU. (Delta Force). El dictador fue arrestado junto a su esposa en Caracas durante la "Operación Resolución Absoluta" (Operation Absolute Resolve).