Tras 7 años fuera de Venezuela, reconocido economista volvió al país y quedó estupefacto con los precios: "encuentro a Caracas más cara que Washington"

Tras estar siete años fuera de Venezuela, José Guerra, reconocido economista, escritor y político, regresó al país.

A pesar de estar feliz de retornar a su patria, Guerra se mostró estupefacto con los precios de los productos de la canasta básica.

A través de un video compartido en su cuenta oficial en la red social Threads, el exdiputado de la Asamblea Nacional sostuvo: "Estoy impactado con el nivel de los precios de los productos vendidos en dólares".

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"Luego de siete años fuera de Venezuela, el nivel de precios en moneda extranjera es excepcionalmente elevado", acotó.

Asimismo, mencionó que la capital venezolana tiene precios más elevados, al menos en los alimentos, que la capital de los Estados Unidos.

"Encuentro a Caracas más caro que Washington DC, al menos en los alimentos. El efecto de la brecha cambiaria es nocivo. Hay que proponer y hacer", añadió.

Desde la captura del dictador Nicolás Maduro, la política de Estados Unidos hacia Venezuela se ha reconfigurado bajo un enfoque de tres fases: estabilización, recuperación y transición.

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El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han reiterado que la prioridad, antes de la transición, es la estabilidad económica y el control operativo.

La crisis económica en Venezuela se ha prolongado por más de una década, con una recesión severa que comenzó alrededor de 2012-2013 y que se acentuó en el período 2016-2017.

La economía se ha contraído más del 75% en la última década, atravesando picos de de hiperinflación.

A esto se le suma la escasez y devaluación significativa del bolívar, persistiendo el colapso productivo hasta la fecha.