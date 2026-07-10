"Los miserables quedarán enterrados": las indignantes palabras de Delcy Rodríguez en medio de la tragedia por los terremotos en Venezuela

La encargada del régimen chavista en Venezuela, Delcy Rodríguez, este jueves, en medio de un pronunciamiento acerca de las labores que ha realizado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tras el doble terremoto, volvió a ser objeto de críticas por sus palabras.

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Rodríguez agradeció a la FANB por la labor que ha realizado durante estos 16 días transcurridos desde el terremoto que sacudió a Venezuela y que ha dejado millares de fallecidos y damnificados.

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“El 24 de junio, día de nuestro Ejército Bolivariano, conmemorativo de la batalla histórica que selló la independencia de Venezuela, nos tocó a nosotros enfrentar tamaña tragedia como fue el doble terremoto de ese día. Y aquí llegó nuestra FANB desde el primer momento. Llegaron ustedes, soldados, soldadas, oficiales de nuestra patria, a dar una mano amiga a nuestro pueblo, al pueblo que más ha padecido, que más ha sufrido las víctimas de este doble terremoto”, indicó.

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Asimismo, la encargada del régimen, en medio de este pronunciamiento, afirmó declaraciones que están alejadas del dolor nacional y que, para el pueblo venezolano, fueron consideradas una ofensa, teniendo presente las vidas que se han perdido en medio del terremoto.

“Los miserables quedarán enterrados en su perversidad, en su indolencia, en no tener misericordia para aquel que lo necesita”, agregó.

Finalmente, cabe aclarar que el doble terremoto en Venezuela ya deja más de 3.600 muertos y más de 16.000 heridos.