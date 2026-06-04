Así ha mentido el régimen de Delcy Rodríguez a Estados Unidos sobre El Helicoide: cambió la fachada, pero ocultó el horror

El régimen de Venezuela en manos de Delcy Rodríguez trasladó, en una nueva y cruel maniobra, a presos políticos de la temida cárcel El Helicoide a otras prisiones del país, entre ellas El Rodeo, Yare y Tocuyito.

Desde El Helicoide, donde según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) había 90 prisioneros y según la ONG Justicia Encuentro y Perdón un total de 25 presos políticos, la tiranía movió a un grupo de encarcelados hacia El Rodeo, lugar en el que permanecen 150 presos políticos, y hacia Yare, donde hay aproximadamente 20, según datos entregados por CLIPPVE a NTN24.

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La decisión del régimen de trasladar a presos políticos de El Helicoide a otros centros de tortura fue tomada justo después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegurara el martes en una comparecencia ante el Senado que el centro de torturas ya estaba clausurado.

La ONG Foro Penal, sin embargo, confirmó este jueves que son al menos 90 los presos políticos traslados desde El Helicoide en una cruel mudanza para la que la policía del régimen desplegó un amplio operativo que generó incertidumbre entre los familiares de los prisioneros.

Tanto organizaciones defensoras de derechos humanos, como familiares de presos políticos, protestaron y enviaron un mensaje claro al secretario de Estado: que no era cierto el cierre de la prisión El Helicoide.

El reclamo sonó fuerte en una manifestación que llegó el miércoles hasta la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Eduardo Torres, abogado defensor venezolano y activista en la ONG PROVEA, quien fue también prisionero político en El Helicoide por asumir la defensa de varios presos políticos de su país, dijo en entrevista con La Noche de NTN24 sentir "preocupación" luego de las declaraciones de Rubio.

"Decidimos ayer en la mañana ir a la Embajada de Estados Unidos y decirle (a Rubio) allí, frente a su Embajada, con los documentos que entregamos y a viva voz, que esa era una información errada, haya sido quien se la haya dado o haya sido un error de los cuerpos de seguridad incluso que están en Venezuela", contó Torres.

María Oropeza, exprisionera política venezolana, activista de derechos humanos y coordinadora estatal de Vente Venezuela, quien estuvo 519 días detenida por el régimen en El Helicoide, mencionó por su parte en La Noche de NTN24 sentirse "destrozada" por el traslado que pudo afectar a varios de sus excompañeros.

"Algunos estuvimos allí porque nos opusimos abiertamente a este sistema tiránico, pero otros están presos porque un día decidieron quitarse la franela roja, hacer lo correcto, no seguir las instrucciones de corrupción o que violaban derechos humanos por parte de este régimen", expuso Oropeza.

"Cambiar de jaula no significa libertad", precisó la activista de derechos humanos venezolana, quien agregó: "quiero pensar que él (Rubio) no le está creyendo las mentiras al régimen de Delcy Rodríguez y que sus asesores le habrán explicado la realidad del país".

Antes de la captura y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero durante un operativo militar de Estados Unidos ordenado por el presidente Donald Trump, la imagen del dictador era lo que se podía apreciar a la entrada del centro de tortura.

Ahora el edificio tiene una valla con las fotografías de Delcy Rodríguez vestida de azul y blanco acompañada por Diosdado Cabello con su acostumbrado rojo chavista.