Polémico gobernador chavista asegura que "unas elecciones presidenciales en Venezuela no son prioridad este año"

El controversial gobernador chavista del estado Carabobo, Rafael Lacava, declaró hace pocas horas que las elecciones presidenciales no son una prioridad para Venezuela en la actualidad.

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"Lo importante hoy es ponernos de acuerdo y el que no lo entienda, se queda afuera; yo no soy el encargado de hablar de eso (cronograma electoral)", indicó Lacava.

Aseveró, además: "Lo que creo es que en estos momentos el país tiene prioridades, el tema electoral; no estoy seguro, no quiero decir que no sea así, no estoy seguro de que sea una prioridad".

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"Es un elemento ineludible, y te lo dice alguien que tiene siete credenciales del CNE; soy especialista en ganar elecciones, no he perdido la primera, pero creo que, en este momento, eso no es prioritario", acotó.

Lacava señaló, en ese orden de ideas, que para él lo urgente es un "gran acuerdo nacional" que le permita al país "resetearse" y superar sus problemas, en lugar de enfocarse en temas electorales".

Lacava, cabe agregar, es considerado uno de los dirigentes más cercanos al dictador Nicolás Maduro, quien a su vez fue capturado en Caracas, Venezuela, y extraído a Estados Unidos por fuerzas de la unión americana el pasado 3 de enero.

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Poco después de la 'Operación Resolución Absoluta' en la capital venezolana, Lacava encabezó manifestaciones y caravanas exigiendo al gobierno de Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Como dato adicional, hace siete años (2019) Lacava fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En ese entonces, el gobierno de los EE. UU. lo acusó formalmente de participar en redes de corrupción endémica y de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria al pueblo venezolano.