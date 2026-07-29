Comenzó la "potente" respuesta de EE. UU. sobre Irán tras ataques del régimen a bases de EE. UU.: "decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica"

Estados Unidos lanzó este jueves su "potente" respuesta contra Irán tras los ataques a sus bases en Jordania, en medio de una reanudación de la guerra en Oriente Medio que volvió a involucrar a milicias aliadas de Teherán.

Este nuevo ataque consiste en una serie de bombardeos sobre objetivos militares de la teocracia, según informó el Comando Central en redes sociales.

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Este nuevo intercambio de hostilidades socava las esperanzas de un regreso a las negociaciones y han elevado las preocupaciones en los mercados, donde los precios del petróleo siguen al alza.

"Las fuerzas de EE.UU. comenzaron a lanzar ataques contra Irán a las 8 p.m. ET de hoy. Los ataques son una respuesta contundente a los intentos de ataques iraníes de ayer contra las fuerzas de EE.UU. con base en Oriente Medio", dijo el Centcom.

Posteriormente, en un comunicado desde Tampa, Florida, el Centcom amplió detalles:

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"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completaron con éxito una intensa oleada de ataques contra Irán en respuesta al intento de ataque con misiles del día anterior contra las fuerzas estadounidenses".

En el texto señala que recursos del CENTCOM atacaron "decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán, incluyendo centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, emplazamientos de vigilancia y defensa costera, y capacidades marítimas".

"Los ataques tenían como objetivo reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del Golfo", añadió.

Finalmente, el organismo detalló que "más de 50.000 militares estadounidenses se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio y permanecen en estado de máxima vigilancia, concentrados, letales y preparados".

Apenas unas horas antes, presidente Donald Trump prometió una contundente respuesta por los intentos de ataque en sus países aliados.

"Les vamos a pegar duro. Van a recibir una paliza", aseguró el mandatario según un corresponsal de la cadena Fox News que habló con el mandatario.

"Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán (...) continuará la resistencia", afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución tras haber atacado bases de Washington en Jordania.

A esto se le suma un nuevo frente luego de que el ejército de EE. UU. confirmara que el ataque en Irak se dirigió a sitios logísticos y armamentísticos de un grupo alineado con Irán. Según Trump, la ofensiva estuvo coordinada con Irak.