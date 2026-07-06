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Lunes, 06 de julio de 2026
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Hamás

El grupo terrorista Hamás disuelve su órgano de gobierno en Gaza tras casi dos décadas

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Terroristas de Hamás (AFP)
Terroristas de Hamás (AFP)
Hamás tomó el poder del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás.

El grupo terrorista palestino Hamás anunció este lunes la disolución del organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi dos décadas, allanando el camino para que un comité tecnocrático administre el territorio.

El jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, "ha presentado oficialmente su dimisión", dijo Ismail al Thawabta, jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás.

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Asimismo, también se anunció la disolución del "comité para facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG)", añadió.

El NCAG fue creado por la Junta de Paz establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las negociaciones que desembocaron en un alto el fuego entre Hamás e Israel en octubre de 2025.

Hamás tomó el poder del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás, con sede en Ramala.

Unos meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, desencadenada por un ataque sangriento en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista afirmó estar dispuesto a ceder el poder en la Franja de Gaza a palestinos.

Desde entonces se han mencionado diversos escenarios, pero sobre el terreno la situación se estanca.

Por otro lado, uno de los principales puntos de fricción es el desarme de Hamás, que solo contempla esta posibilidad en el marco de una iniciativa política palestina, algo a lo que el Gobierno de Israel se opone.

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"Hamás da un nuevo paso al renunciar a administrar la Franja de Gaza para privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión y su guerra de exterminio", declaró el portavoz Hazem Qasem.

"Esperamos que el Comité Nacional para la Administración de Gaza pueda entrar rápidamente en la franja de Gaza, y Hamás reafirma su voluntad de transferirle las responsabilidades gubernamentales para asegurar el éxito de su misión", añadió.

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