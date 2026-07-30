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Jueves, 30 de julio de 2026
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Estados Unidos

China expresa su "profunda preocupación" ante las nuevas restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos y China | Foto AFP
Estados Unidos y China | Foto AFP
Estados Unidos anunció la semana pasada nuevos aranceles contra China y otros 59 países por supuestas preocupaciones relacionadas con el trabajo forzado.

El representante comercial de China expresó este jueves a Estados Unidos la "grave preocupación" generada por las últimas restricciones comerciales de Washington, informaron medios estatales.

China y Estados Unidos pasaron gran parte del año pasado enfrascados en una guerra comercial, pero lograron una tregua cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, se reunieron en octubre pasado.

Sin embargo, Estados Unidos anunció la semana pasada nuevos aranceles contra China y otros 59 países por supuestas preocupaciones relacionadas con el trabajo forzado.

China acusó a Estados Unidos el miércoles de querer aplastar a las empresas chinas, después de que Washington prohibiera las importaciones de robots humanoides y modelos cuadrúpedos fabricados en el exterior.

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En una videollamada entre el vice primer ministro, He Lifeng, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer este jueves, "China expresó su profunda preocupación por las últimas restricciones económicas y comerciales", informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

La agencia estatal china calificó la conversación como "franca, profunda y constructiva" y reportó que los altos funcionarios hablaron sobre "el mantenimiento de relaciones económicas y comerciales estables (...) y cómo abordar adecuadamente las preocupaciones mutuas en la próxima fase".

Durante su viaje a Pekín en mayo, Trump invitó a Xi a visitar Estados Unidos en septiembre, pero esa visita aún no se ha confirmado.

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