El portero de la Vinotinto Rafael Romo fichó por un equipo de su país: confirman que prestará servicios en la capital venezolana
El arquero de la selección venezolana de fútbol, Rafael Romo, es nuevo jugador de la UCV F.C. de la Liga FUTVE.
Este experimentado guardameta llega al balompié de su país natal en condición de agente libre tras rescindir su contrato con la Universidad Católica de Ecuador.
Este arquero, figura de su combinado nacional, retorna al fútbol venezolano tras varios años de experiencia internacional en el exterior.
A nivel de clubes, en Venezuela (2007-2009), debutó en el Atlético Turén y luego pasó a Llaneros de Guanare.
Luego, entre las campañas 2009-2016, fue fichado por el Udinese de Italia, pero estuvo cedido en Estudiantes de Mérida (2011), Mineros de Guayana (2012-2015) y en el Watford F.C. de Inglaterra (2015).
También militó en equipos como el Beerschot (Bélgica), AEL Limassol (Chipre), Silkeborg IF (Dinamarca) y el DC United de la MLS.
Años después, entre el 2023 y el 2026, Romo defendió el arco de la Universidad Católica de Ecuador durante tres temporadas, destacando en la LigaPro y torneos internacionales.