NTN24
Miércoles, 08 de julio de 2026
Miércoles, 08 de julio de 2026
Apagones

Las protestas estallan en Cuba ante el tercer apagón eléctrico nacional en lo que va del 2026

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano. (EFE)
Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano. (EFE)
El tercer colapso eléctrico nacional del año desató cacerolazos, críticas diplomáticas y nuevos cruces entre La Habana y Washington.

Las calles de varias ciudades de Cuba volvieron a estar llenas de cacerolas, gritos y manifestaciones luego del tercer apagón eléctrico nacional en lo que va del 2026. La falta de electricidad, que en algunas regiones se está prolongando durante decenas de horas, aumentó la inconformidad de la ciudadanía y generó un nuevo enfrentamiento diplomático entre el régimen cubano y Estados Unidos.

Te puede interesar:

Lo anterior se ve reflejado por la crisis energética que afecta a gran parte de Cuba. Según informó la periodista Vanessa Buschschlüter, editora de Latinoamérica de la BBC, ciudadanos de diferentes localidades salieron a las calles durante la noche del martes para protestar por los extensos cortes de energía.

o

El periodista se enfatizó que, aunque las manifestaciones públicas suelen ser fuertemente reprimidas en Cuba, las afectadas condiciones de vida están provocando protestas de manera espontánea en varias zonas de la isla, en la cual se han escuchado y visto golpes a cacerolas, e incluso, han encendido fuego a decenas de montones de basura para expresar la inconformidad que se tiene con toda la situación que los está afectando fuertemente.

El apagón del lunes se ha convertido en el tercer colapso nacional del sistema eléctrico en lo que va del año y se suma a los cortes programados que el régimen aplica desde hace meses para administrar el escaso combustible disponible .

Las autoridades aseguran que la mayor parte del servicio ha sido restablecido, todavía en varias ciudades no se ve de esta forma como lo puede llegar a ser Santiago de Cuba, la cual ha estado con importantes interrupciones y sus ciudadanos también han reclamado el regreso de la electricidad con peticiones como "¡Enciendan las luces!".

La crisis energética está siendo atribuida por el régimen cubano a la escasez de combustible, las sanciones económicas de Estados Unidos y las complicaciones para importar petróleo. Según el reportaje de la BBC, incluso muchas personas que cuentan con plantas eléctricas no pueden utilizarlas por falta de combustible para alimentarlas.

o

En medio de todas estas afecciones, el jefe del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció públicamente la inconformidad de la población por la escasez de alimentos, medicamentos, transporte y los extensos cortes eléctricos.

Sin embargo, instó a los ciudadanos a dirigir dicha inconformidad hacia Washington y no contra su administración. "La gente golpea cacerolas, algunos con más rabia que otros. Yo digo: dirijan sus golpes de cacerolas hacia nuestros vecinos del norte, que son los responsables de estos cortes de luz", afirmó en declaraciones recogidas por la BBC.

Las palabras de Miguel Díaz-Canel hallaron una rápida respuesta en las Naciones Unidas. Durante una intervención ante la Asamblea General, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, culpó al régimen cubano por la crisis eléctrica y llamó a las autoridades de la isla a "cambiar sus costumbres y devolver la luz a su pueblo".

Waltz también añadió que, como ve la situación, "siempre parece haber suficiente energía para la dictadura cubana".

Por su parte, la respuesta de La Habana llegó por medio del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien culpó a Estados Unidos de mantener una "guerra multidimensional y no convencional" hacia Cuba.

El canciller aseguró que las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump, sobre todas las restricciones a los envíos de petróleo, están afectando de una manera muy directa la crisis energética y económica del país.

La tensión entre el régimen y Washington, de hecho, se viene intensificando desde los inicios de año.

Según la BBC, Washington reforzó las sanciones contra la isla, amenazando con aplicar aranceles a países que suministran combustible a Cuba y elevó el tono de sus acusaciones contra el régimen cubano.

Pero a pesar de todo lo que ha estado sucediendo entre ambos gobiernos, los dos países están manteniendo contactos diplomáticos discretos en las últimas semanas, aunque, de acuerdo con Bruno Rodríguez, esas conversaciones aún no muestran avances concretos.

Temas relacionados:

Apagones

Cuba

Cuba Protesta

Manifestaciones

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Ministro de Defensa designado de Colombia asegura que disidencias de Mordisco son el grupo armado terrorista que más combatirá: "Son las que más han hecho daño"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El gobierno de Delcy Rodríguez, por más que le quieran poner adornos, fracasó al responder" a los terremotos: Ana Julia Jatar, editora jefe del medio El Tiempo Latino

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Fotos: John Barrett junto a Diosdado Cabello/ Afiche de la DEA
Diosdado Cabello

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Más de Actualidad

Ver más
UNICEF NIÑEZ - Foto UNICEF
UNICEF

Uno de cada tres niños enfrenta múltiples amenazas climáticas en América Latina, alerta UNICEF

Comunidades indígenas impulsan modelo sostenible con cultivo de marañón en Vichada - Fundación Alpina
Colombia

Comunidades indígenas impulsan modelo sostenible con cultivo de marañón en Vichada

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia / Iván Cepeda, excandidato a la Presidencia de Colombia - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella responde a reconocimiento de resultados electorales por parte de Cepeda: "Es positivo que reconozca la derrota de su proyecto político"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
UNICEF NIÑEZ - Foto UNICEF
UNICEF

Uno de cada tres niños enfrenta múltiples amenazas climáticas en América Latina, alerta UNICEF

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Elecciones en Colombia | Foto: AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"La democracia en Colombia ha superado muchas pruebas, es una de las más fuerte de América Latina": Observador internacional invitado por el CNE de Colombia

Comunidades indígenas impulsan modelo sostenible con cultivo de marañón en Vichada - Fundación Alpina
Colombia

Comunidades indígenas impulsan modelo sostenible con cultivo de marañón en Vichada

Partido Colombia vs. Portugal (Mundial 2026) - Foto: EFE
Mundial

Todo listo para la siguiente ronda del Mundial: este es el equipo con el que jugará Colombia en los 16avos de final

Copa del Mundo de la FIFA / Bandera de la ONU - Fotos: EFE
Mundial 2026

Naciones Unidas pide al Gobierno de Estados Unidos que "repiense a fondo" su política migratoria durante el Mundial de fútbol 2026

Shakira, Sasha y Milan | Foto AFP
Shakira

Los hijos de Shakira hicieron ‘El Trencito’ en medio de la celebración por la clasificación de Colombia a octavos de final del Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre