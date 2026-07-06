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Lunes, 06 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez anunció cambios en el gabinete del régimen en medio de la tragedia por los terremotos que enlutan a Venezuela: "Una falta de respeto a los venezolanos"

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, el analista político David Rico se refirió a la situación del país en medio de la tragedia por los terremotos, así como a los movimientos al interior del régimen chavista.

El analista político David Rico calificó como "totalmente reactivo" y una "falta de respeto a los venezolanos" los cambios en el gabinete anunciados por la cabeza del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de la tragedia que ha devastado al país en los últimos días.

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"Es una continuación de personas que han estado descalificadas, que no han sido capaces de solucionar los problemas de los venezolanos y que al mismo tiempo al continuado el mal haber de la mayoría de los miembros del gobierno venezolano", afirmó.

En cuanto a la respuesta del régimen frente a la tragedia, Rico argumentó que "nadie confía en el gobierno venezolano".

"Todo el mundo intenta enviar sus ayudas y sus colaboraciones a organizaciones u ONG que no tengan que nada ver con el gobierno venezolano, producto de no creer en el gobierno porque no tiene credibilidad... Es sumamente opaco todo lo que hace", añadió.

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Además, dijo que la crisis por los sismos ha dejado al descubierto "la destrucción y el desmantelamiento de los organismos y de las instituciones del Estado".

"Lo que ha desnudado totalmente toda esta catástrofe, justamente es que está en su ADN (del régimen) la violación de derechos humanos (...) es por eso que se ha cerrado el paso a la prensa internacional, a la ayuda humanitaria y a las personas que son sus manos han intentado ayudar a otros venezolanos", dijo.

Y añadió que "el peor terremoto que ha tenido Venezuela es la dictadura criminal que ha gobernado durante los últimos 27 años".

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