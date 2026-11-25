Cuatro años después de que la NASA estrellara deliberadamente una nave en contra de un asteroide para comprobar si era posible cambiar su trayectoria, nuevas imágenes dejan ver por primera vez de cerca las consecuencias de aquel experimento.

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El cuerpo celeste Dimorphos quedó con una enorme zona aplanada, un cráter del tamaño de un estadio y cientos de fragmentos rocosos cerca a él.

Las fotografías las obtuvo Hera, la sonda de la Agencia Espacial Europea (ESA) que llegó al sistema de asteroides Didymos-Dimorphos para investigar los efectos de la colisión. Los resultados, difundidos este 25 de noviembre, dejan estudiar cómo respondió el objeto al impacto y dan información que puede llegar a servir para desarrollar métodos de defensa planetaria.

La nave DART de la NASA chocó en contra de Dimorphos el 26 de septiembre de 2022, a más de 21.000 kilómetros por hora. El objetivo era comprobar si un impacto cinético podía modificar el movimiento de un asteroide. La prueba tuvo un buen resultado: las observaciones que se hicieron después confirmaron que el tiempo que Dimorphos tarda en orbitar alrededor de su compañero mayor, Didymos, se redujo cerca de 33 minutos.

No obstante, aún hacía falta conocer qué ocurrió físicamente con el asteroide. Las imágenes de Hera demostraron que la zona golpeada quedó aplanada y que la deformación se extiende prácticamente por todo el ancho del cuerpo, el cual mide unos 151 metros de diámetro.

Patrick Michel, investigador principal de Hera y director de investigación del Observatorio de la Costa Azul, explicó al diario The Guardian que los científicos debatieron si Dimorphos había formado un cráter, cambiado de forma o permanecido igual.

“Para nuestra sorpresa, la respuesta resulta ser las tres cosas a la vez. La cara golpeada por DART se ha aplanado hasta formar un cráter de impacto del tamaño de un estadio deportivo, que se extiende por todo el ancho del asteroide”, explicó Michel.

Michael Kueppers, científico de la misión Hera en la ESA, indicó que el impacto igualmente dejó a Dimorphos “girando violentamente en su órbita”, alteración que los investigadores tendrán que estudiar con más detalle.

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La sonda europea seguirá acercándose al sistema para obtener imágenes de mayor resolución. De igual forma tiene previsto desplegar dos pequeños satélites: uno usará un radar para investigar el interior de Dimorphos y otro va a estudiar los materiales de la superficie y el polvo que rodea a los asteroides.

Ian Carnelli, responsable de Hera, explicó a The Guardian. “La misión DART de la NASA demostró que podemos cambiar la órbita de un asteroide. Hera está revelando ahora qué le ocurrió al propio asteroide”, sostuvo.

El propósito es transformar una prueba exitosa en una técnica más predecible para desviar cuerpos que pueden llegar a ser peligrosos antes de que puedan aproximarse a la Tierra.