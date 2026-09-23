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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Seguridad

Estados Unidos emite alerta de seguridad sobre situación en la ciudad colombiana de Santa Marta

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Situación de seguridad en Santa Marta, Colombia - Foto: EFE
Situación de seguridad en Santa Marta, Colombia - Foto: EFE
El bloqueo surgió como respuesta a un operativo de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que se encuentren en Santa Marta y zonas aledañas del departamento de Magdalena, tras el anuncio de un bloqueo armado de 72 horas por parte de un grupo ilegal que se extiende hasta el mediodía del viernes.

El bloqueo surgió como respuesta a un operativo de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella que incluye la paralización de actividades civiles y un toque de queda absoluto en Santa Marta y alrededores de los departamentos de Magdalena y La Guajira. Las zonas afectadas abarcan el corredor del Troncal del Caribe (Ruta 90) a través de Palomino, los accesos al Parque Nacional Tayrona y la Zona Bananera.

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Los incidentes reportados incluyen la quema de vehículos, intimidación de establecimientos comerciales mediante amenazas armadas y tiroteos, además de la interrupción del transporte público y la circulación comercial. Ante esta situación, las autoridades han incrementado significativamente el despliegue militar y policial en la ciudad y las principales vías de acceso.

Como medidas preventivas, el gobierno colombiano ha impuesto restricciones temporales a motociclistas y suspendido las actividades escolares en las áreas afectadas. También se han reportado interrupciones aisladas en el Troncal del Caribe, principal arteria vial de la región.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar permanece abierto y operativo, según confirmó la embajada de Estados Unidos en Bogotá. La ruta desde Santa Marta hacia el aeropuerto y la carretera hacia Barranquilla están habilitadas, aunque las condiciones pueden cambiar rápidamente debido a la naturaleza impredecible de la situación.

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La embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar las zonas donde se hayan reportado disturbios, bloqueos de carreteras y operaciones de seguridad. En caso de encontrarse con grupos numerosos o escuchar disparos, las autoridades instaron a refugiarse inmediatamente en el lugar más cercano.

Entre las medidas de seguridad recomendadas se incluyen no enfrentarse a individuos o grupos armados, mantener un alto nivel de vigilancia y seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades locales. También se aconseja mantenerse informado a través de medios de comunicación locales sobre las últimas novedades en materia de seguridad y cierres de carreteras.

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