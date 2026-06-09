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Martes, 09 de junio de 2026
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Departamento de Justicia

Estados Unidos inicia proceso para retirar la ciudadanía a 17 "delincuentes": la lista completa incluye a cubanos, colombianos y mexicanos

junio 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Departamento de Justicia de los Estados Unidos - Foto: EFE
Departamento de Justicia de los Estados Unidos - Foto: EFE
La medida hace parte de la política de tolerancia cero de la administración del presidente Donald Trump ante el delito.

En las últimas horas se conoció que 17 personas acusadas de delitos graves, como "abuso sexual de un menor, fraude electrónico y bancario, y distribución de drogas al por mayor sin licencia" verían revocada su ciudadanía de Estados Unidos si avanza la demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) ante varios tribunales de distrito.

Así lo confirmó el propio DOJ por medio de un comunicado publicado el lunes en su sitio web, en el que citan a la Ley de Inmigración y Nacionalidad para aclarar que "la ciudadanía de un ciudadano naturalizado puede ser revocada y el certificado de naturalización cancelado" bajo ciertas condiciones.

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"Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, existen consecuencias. Estos extranjeros mienten sobre sus delitos pasados, incluyendo narcotraficantes, agresores sexuales y estafadores", expuso el fiscal general interino Todd Blanche, citado en el comunicado.

Obtener la ciudadanía de Estados Unidos, según Blanche, es un privilegio que se pierde cuando se infringen las leyes. "Bajo el firme liderazgo del presidente (Donald) Trump, este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso", señaló Blanche.

Según el funcionario, Estados Unidos continúa trabajando "incansablemente" con sus socios interinstitucionales para garantizar que la ciudadanía de Estados Unidos sea otorgada a quienes realmente la merezcan.

"El Departamento de Seguridad Nacional no permanecerá impasible mientras los ciudadanos de Estados Unidos son perjudicados por delincuentes, incluidos agresores sexuales, autores de fraude y narcotraficantes que han explotado nuestra generosidad y manipulado nuestro sistema de inmigración", señaló.

Estados Unidos, advirtió también Blanchet, no hará "la vista gorda" ante quienes obtuvieron la ciudadanía de Estados Unidos de forma ilegal.

"Quien piense que puede defraudar el proceso de naturalización debería reconsiderarlo. Seguiremos persiguiendo a cualquiera que haya obtenido la ciudadanía de Estados Unidos de forma ilegal o fraudulenta", precisó.

El comunicado del DOJ incluyó la lista completa de los ciudadanos de Estados Unidos acusados que podrían llegar a ver revocada su nacionalidad cuando avance el recurso legal.

Los países de origen de los señalados son Cuba (2), México (2), Colombia (2), Jamaica (2), Haití, Yugoslavia, India, República Dominicana, Somalia, Trinidad y Tobago, China, Congo y Filipinas.

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Esta es la lista completa publicada por el DOJ de ciudadanos nacionalizados en Estados Unidos que verán revocada su ciudadanía por los delitos expuestos por la entidad:

  1. Leidys Delmas García (54 años/Cuba)
  2. Jean Claude Alfred (68 años/Haití)
  3. Andrea Marroquín (44 años/Colombia)
  4. María Lourdes Montoya (63 años/México)
  5. Tahir Lekaj (43 años/Yugoslavia)
  6. Talman Harris (49 años/Jamaica)
  7. Armando Mendoza (39 años/México)
  8. Neeraj Sharma (50 años/India)
  9. Federico Michel Fermín (54 años/República Dominicana)
  10. Abdikadir Ali Kadiye (54 años/Somalia)
  11. Victor San Shing Kwok (50 años/República Popular China)
  12. Louise Hunkporti (64 años/Congo)
  13. Fernando Cristancho (69 años/Colombia)
  14. Ronnie Price (40 años/Trinidad y Tobago)
  15. Rodger George Gurdon (55 años/Jamaica)
  16. Jheromell Obejera Arcilla (39 años/Filipinas)
  17. Milagros Marileisis Acosta Torres (40 años/Cuba)

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