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Miércoles, 08 de julio de 2026
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ONU hace llamado para recaudar 296 millones de dólares en donaciones para Venezuela tras los devastadores terremotos

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremotos en Venezuela - AFP
Según datos ofrecidos por el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez, 3.685 personas perdieron la vida tras los devastadores terremotos registrados en la costa venezolana.

La ONU hizo un llamado urgente este miércoles para recaudar 296 millones de dólares para destinarlos a operaciones de ayuda tras los dos terremotos de Venezuela que han causado hasta el momento más de 3.600 muertos.

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"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó el responsable de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.

Según datos ofrecidos por el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez, 3.685 personas perdieron la vida tras los devastadores terremotos registrados en la costa venezolana.

En cuanto al balance oficial de lesionados a raíz de los potentes temblores, se contabilizan más de 16.750 personas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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A dos semanas del desolador suceso, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para remover los escombros y con suerte hallar a más personas con vida.

Por otra parte, el número de edificios con daños severos oscila entre los 856 reportados.

Sin embargo, mediante análisis satelitales, la NASA sostuvo que al menos 59.000 estructuras quedaron deterioradas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador.

Cabe subrayar que este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política de dicho territorio.

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