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Lunes, 08 de junio de 2026
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Sanciones

Estados Unidos anuncia restricción de visas contra más de 100 funcionarios del régimen nicaragüense: "La administración Trump no ignorará sus crímenes y brutalidad"

junio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Ortega | Foto: AFP
Daniel Ortega | Foto: AFP
Las nuevas restricciones abren un nuevo capítulo en la tensa relación entre Estados Unidos y Nicaragua, país al que la administración Trump le ha impuesto varias sanciones económicas, financieras y migratorias.

Este lunes, el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra varios funcionarios del régimen de Nicaragua, al que también tildó de "enemigo de la humanidad".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó desde su cuenta en la red social de X que la administración Trump no ignorará los "crímenes y la brutalidad" por parte del régimen Ortega-Murillo en el país, así como tampoco su responsabilidad en la muerte del líder opositor Brooklyn Rivera.

"La dictadura de Murillo-Ortega es un enemigo de la humanidad. La administración Trump no ignorará sus crímenes y brutalidad, incluida la responsabilidad singular de la dictadura en la muerte del líder de la oposición política Brooklyn Rivera", detalló el funcionario.

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Además, el secretario Rubio puntualizó en su publicación que el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió implementar restricciones de visas de más de 100 miembros del régimen nicaragüense.

"Hoy el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visa a más de 100 funcionarios nicaragüenses que continúan ejecutando la agenda maligna de Murillo y Ortega", sentenció.

Por su parte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos (WHA) acotó que "los implacables ataques de la dictadura de Murillo-Ortega contra aquellas personas a las que consideran una amenaza no quedarán sin respuesta".

Y que las medidas aplicarán a los más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familias, reafirmando así el compromiso de la unión americana "con la justicia y determinación de exigir responsabilidades a la dictadura".

El organismo también exigió la liberación de todos los presos políticos del país y aseguró que desde el gobierno condenan firmemente "la supuesta desaparición y detención el 31 de mayo de al menos seis familiares de Brooklyn Rivera y miembros de la comunidad. Alda, Korney, Jourbes, Jorge, Florencia y Glenis merecen poder llorar libremente una pérdida tremenda, perpetrada por la descarada crueldad de Murillo y Ortega".

"Las nuevas restricciones abren un nuevo capítulo en la tensa relación entre Estados Unidos y Nicaragua, país al que la administración Trump le ha impuesto varias sanciones económicas, financieras y migratorias", añadió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

El pasado mes de abril, Estados Unidos sancionó al viceministro del Interior del régimen de Nicaragua por graves violaciones de derechos humanos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó para ese entonces que la administración del Donald Trump sancionó al viceministro del Interior del régimen de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su rol en violaciones a los derechos humanos.

Rubio informó a través de su cuenta de X que Estados Unidos continúa exigiendo responsabilidades al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la “ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen".

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“La administración Trump continúa exigiendo responsabilidad a la dictadura de Murillo-Ortega por brutales violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses”, expresó el funcionario estadounidense.

Rubio agregó: “Estoy designando al vice ministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su rol en violaciones a los derechos humanos”.

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