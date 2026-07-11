“Quién debería dar información sobre los niños perdidos es el estado”, dice el encargado del proyecto ‘Cadena de Abrigo’

La vulnerabilidad infantil tiene encendidas las alarmas en Venezuela luego de los devastadores terremotos que azotaron al país, ante el riesgo, organizaciones defensoras de derechos humanos instan al régimen a proteger a los niños y agilizar los trámites legales de la custodia familiar de los menores que perdieron a sus familiares primarios.

Te puede interesar:



El escritor venezolano Darío Ramírez promovió el proyecto ‘Cadena de Abrigo’ para evaluar, con voluntarios en el terreno, la situación de los menores afectados por esta catástrofe natural.

VEA TAMBIÉN "El proceso continúa": así funciona refugio que recibe a niños que quedaron sin cuidado tras los terremotos en Venezuela o

En diálogo con La Tarde de NTN24, Darío Ramírez habló de lo que se sabe de los niños desaparecidos: “evidenciamos la falta de institucionalidad en la protección de los niños en Venezuela, no hay una cifra real de los menores desaparecidos y es muy probable que nunca exista. Sin embargo, lo que se ha visto es que muchos de los niños reportados como perdidos han aparecido bajo los escombros, una realidad muy dolorosa”.

“Quién debería dar información sobre los niños perdidos es el estado, quien es el único que puede verificar si una persona tiene la partida de nacimiento original de los menores”, complementó.