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Sábado, 11 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

“Quién debería dar información sobre los niños perdidos es el estado”, dice el encargado del proyecto ‘Cadena de Abrigo’

julio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Niños desaparecidos en Venezuela tras los terremotos / FOTO: EFE
Niños desaparecidos en Venezuela tras los terremotos / FOTO: EFE
El escritor Darío Ramírez responsabilizó al régimen de no tener cifras exactas de los niños desaparecidos y afectados por la catástrofe que dejaron los terremotos.

La vulnerabilidad infantil tiene encendidas las alarmas en Venezuela luego de los devastadores terremotos que azotaron al país, ante el riesgo, organizaciones defensoras de derechos humanos instan al régimen a proteger a los niños y agilizar los trámites legales de la custodia familiar de los menores que perdieron a sus familiares primarios.

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El escritor venezolano Darío Ramírez promovió el proyecto ‘Cadena de Abrigo’ para evaluar, con voluntarios en el terreno, la situación de los menores afectados por esta catástrofe natural.

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En diálogo con La Tarde de NTN24, Darío Ramírez habló de lo que se sabe de los niños desaparecidos: “evidenciamos la falta de institucionalidad en la protección de los niños en Venezuela, no hay una cifra real de los menores desaparecidos y es muy probable que nunca exista. Sin embargo, lo que se ha visto es que muchos de los niños reportados como perdidos han aparecido bajo los escombros, una realidad muy dolorosa”.

Quién debería dar información sobre los niños perdidos es el estado, quien es el único que puede verificar si una persona tiene la partida de nacimiento original de los menores”, complementó.

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