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Viernes, 05 de junio de 2026
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Mundial 2026

La Casa Blanca confirma que ya entregó las visas a los jugadores de la selección de Irán para el Mundial

junio 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Entrenamiento Selección de Irán - Foto EFE
Entrenamiento Selección de Irán - Foto EFE
Si la selección de Irán llega a avanzar de la fase de grupos, el resto de sus partidos también se celebrarían en Estados Unidos.

Los jugadores de la selección iraní de fútbol que participarán en el Mundial ya recibieron las visas para ingresar a Estados Unidos, según informó la Casa Blanca el viernes, a tan solo 10 días de su primer partido en Los Ángeles.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, dijo el jueves por la noche que la selección aún no había recibido sus visas de Estados Unidos, pero estas fueron otorgadas durante la noche, según dijo a la agencia Reuters un funcionario de la Casa Blanca.

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Estados Unidos, sin embargo, y según la agencia de noticias semioficial del régimen iraní Fars, aún no ha emitido visas para algunos miembros del cuerpo técnico y administrativo de la selección iraní.

"Las visas para algunos miembros del cuerpo técnico y ejecutivo de la selección nacional aún no han sido emitidas, y la embajada de Estados Unidos se ha negado hasta el momento a emitirlas", indicó la agencia.

⁠"No vivimos en la Luna"

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha asegurado en repetidas ocasiones que la selección de Irán jugará el Mundial sin contratiempos.

"Deberían jugar; el deporte debería estar al margen de la política", señaló Infantino en entrevista con CNBC. "Ahora bien, no vivimos en la luna, vivimos en el planeta Tierra, pero si no hay nadie más que crea en construir puentes y mantenerlos intactos y unidos, pues lo haremos nosotros", añadió.

Irán, una de las primeras selecciones en clasificarse para la Copa del Mundo, que se prevé que genere más de 11.000 millones de dólares en ingresos, tiene previsto jugar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

El conjunto iraní debutará contra Nueva Zelanda el próximo 15 de junio y luego enfrentará a Bélgica el 21 del mismo mes, ambos partidos en Los Ángeles. El 26 se medirá ante a Egipto en Seattle.

Es importante mencionar que, si Irán avanza de la fase de grupos, el resto de sus partidos también se celebrarían en Estados Unidos.

Según dijo Infantino en su discurso de inauguración del El Congreso de la FIFA reunido en Vancouver (Canadá), Irán jugará en la Unión Americana.

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"Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026", dijo Infantino en su momento. "Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América", agregó.

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